本週五雙話題鞋款盤點，Pharrell x Louis Vuitton x Timberland、atmos x New Balance 1906R 球鞋一次看！

Nike 以極簡設計回應春季需求，為 Air Force 1 Low 推出全新「Particle Pink」單色版本。不同於一般全白外觀，整雙鞋以柔霧粉色覆蓋，麂皮鞋面呈現細膩的觸感與層次，並搭配同色系 Swoosh、鞋舌與橡膠外底，讓經典的 1982 年輪廓在純色配置中更顯俐落。

鞋頭保持 Air Force 1 標誌性的打孔結構，以提升透氣度；拼接裁片則在近乎單色的處理下營造冷靜的質感差異。鞋墊上亮白品牌標誌形成對比點綴，使整體視覺更乾淨、利落。「Particle Pink」是兼具日常實穿與精緻氣息的粉彩方案，貼合近年高級粉色系球鞋的需求，既輕盈又富層次，是衣櫥中易於搭配的基本款升級之作！

atmos x Clarks Wallabee Boot x Manhattan Records

為紀念三方的重要年份，atmos、Clarks 與 Manhattan Records 共同推出以黑膠文化為主題的聯名 Wallabee Boot。經典鞋身以藍色麂皮打造，並融入向澀谷傳奇唱片店致敬的品牌細節，包括 Manhattan Records 標記與以 45RPM 轉接器為靈感的專屬皮革標籤。紫色車線與刻有獨立序號的皮革吊牌由 RECOUTURE 監製，呈現更精緻的手工溫度。

延續 Wallabee Boot 的 moccasin 結構與 crepe 鞋底，整體在街頭文化、嘻哈精神與經典英國鞋履語彙之間取得平衡。全球限量 151 雙，使其具備高度收藏價值，也象徵音樂與時尚跨界合作之間的歷史共鳴，是音樂狂熱者和球鞋收藏家都值得關注的一雙鞋。

Pharrell x Louis Vuitton x Timberland 18K Gold 限量靴款

由「菲董」Pharrell 主導的 Louis Vuitton x Timberland 聯名靴款，以極致奢華詮釋 6-Inch boot。全球僅限量 50 雙，每一雙皆配備專屬 Louis Vuitton 行李箱，進一步強化其藝術化的收藏定位。

鞋款採用厚實的義大利皮革，表面以 LV 招牌花卉壓紋替代傳統縫線，呈現高級皮件特有的深度與光澤。Timberland 樹標誌以 18K 黃金呈現，與其粗獷膠底之間形成強烈反差，展現重塑工裝美學的設計語言。

近日曝光的實物為編號 15 號（美碼 10.5），於東京以約 85,000 美元的價格現身，再度鞏固其作為頂級收藏家追逐的時代級單品地位，極具收藏價值！

atmos x New Balance 1906R「Blue Moon」

atmos 與 New Balance 再度攜手，推出以「反轉」概念為核心的 1906R「Blue Moon」。設計以 M1906RA 原始白金配色為基底，將其色調在色輪上反向轉換，形成日夜對照與光影反差。球鞋採用 1906R 經典網布鞋身，兼具輕盈與透氣性；黑銀色調營造夜晚氛圍，而 N 字標誌中的藍色反光元素則在低光環境下柔和發亮，象徵夜空中的藍月。

鞋款延續 1906R 的穩定結構，提供舒適腳感與日常支撐。凡於 atmos 網站完成購買者，還將自動獲得限量戒指腕錶抽獎資格，進一步擴大系列收藏意義。此鞋預計於 12 月 6 日正式發售，有興趣的鞋迷不妨留意。

SUPPLY x Salomon XT-4 OG「Down Under」

SUPPLY 與 Salomon 以「地底探索」為題推出 XT-4 OG「Down Under」，靈感橫跨 Paris 與 Sydney 的城市下方世界。鞋款以 XT-4 OG 的越野基因為基礎，Sensifit 疊層融入巴黎地下墓穴的視覺元素，而倒轉的 Salomon 標誌則象徵澳洲「Down Under」的概念。配色結合 SUPPLY 標誌性的藍調，搭配黑、白層次塑造鮮明輪廓；鞋舌加入專屬「SUPPLY XT-4」字樣，鞋頭原有反光標誌亦改為「SUP-PLY」，以細節彰顯聯名身份。性能方面保留 Quicklace 系統、Agile Chassis Skeleton 與 Contragrip 外底等核心科技，確保在城市與戶外路況皆具備穩定性。鞋款已於 11 月 21 日正式上市，並於多地同步販售。





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

