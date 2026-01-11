本週先乾後濕！「1號颱風」可能生成 最新模擬路徑曝

今天(12日)白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度。氣象專家吳德榮指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%。

一週天氣預報。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，今(12日)晨結構鬆散的中層雲北移。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部12至22度、中部11至27度、南部12至28度、東部11至24度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明(13)日至週五(16日)各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。最新模式模擬顯示，週六、下週日(17、18日)西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

今(12日)晨4：20紅外線雲圖顯示，結構鬆散的中層雲北移(左圖)。最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%(右圖)，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%(右圖)，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

