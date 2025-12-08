本週兩波冷空氣夾擊！今明低溫12度週末更冷

記者黃政杰、陳心慈／台北報導

今天好冷，要提醒您本週會有三波冷空氣報到，今（8）日就是第一波，北台灣最低溫下探12度，不少民眾一早來到肉粥店要喝粥暖暖身體！這一波到周三會回溫，接下來周四又會有下一波還會有雨，不過這兩波都比不上週六的冷空氣，甚至可能達到冷氣團等級。

不少民眾一早來到肉粥店喝碗熱粥溫暖身體。

民眾：「我要三碗肉粥。」

點上一碗肉粥排隊入座，週一早上的粥店客人滿滿滿，老闆舀粥切小菜的手沒停過，畢竟天氣變冷了，有溫度的早餐最受歡迎。

民眾表達看法。

民眾：「天氣冷吃一點肉粥還不錯，味道就是湯頭不錯，肉也好吃。」

迎接一個禮拜的第一天，早上有感降溫，但這還不是這週最冷。

氣象署天氣預報員趙竑說明天氣。

氣象署天氣預報員趙竑：「今天東北季風再度增強，這波東北季風預估會影響今明，一直到禮拜二之前，禮拜四之後又有兩波冷空氣影響，11號之後又有一波東北季風再度增強，整個桃園以北、東半部地區降雨機率又會再增加。」

一周天氣變化。

8日第一波冷空氣來襲，桃園以北東半部地區會有短暫雨，北海岸大台北山區宜蘭會有局部大雨；9號、10號天氣穩定；11號東北季風增強，台北、宜蘭降雨區域更廣；13號迎接第二波冷空氣，北部、東半部地區局部短暫雨；14號各地轉晴朗但早晚依舊很冷，強度恐怕達到「大陸冷氣團」等級。，除了會下雨，溫度也會直直落。

氣象署天氣預報員趙竑說明天氣。

氣象署天氣預報員趙竑：「週末這兩天冷空氣比較強，我們可以看到尤其在禮拜天之後，整個高溫跟低溫都有明顯下降。」

一周氣溫變化。

8號、9號各地普遍低溫約17到19度，新竹以南、花東受輻射冷卻影響，最低溫12－14度；10號又回溫，溫差至少十度，第二波冷空氣較強，13號晚上明顯降溫，全台低溫15－17度，北台灣低溫下探14度，會一路影響到週一。

氣象署表示玉山有機率隨著週日這波低溫而降雪。

氣象署也表示週日這波低溫，玉山有機會下雪，不過天氣狀況還要再觀察，全台一週溫度像洗三溫暖，雨具、保暖衣物一定要隨時滾動式配備。

