本週和新壽確定分手費！蔣萬安曝「最快明天送到議會」

輝達決定在北士科T17、T18設立海外總部，而新壽和北市府的分手費則約在40億左右。關於最新進度，台北市長蔣萬安今（4）日表示，正在等新壽補件，如果今天收到補件，明天就可以送到議會。

北市府何時和新壽合意解約備受關注，蔣萬安今天面對記者堵訪追問，跟新壽約好要見面了嗎？蔣萬安表示，正在等新壽補件，如果今天有收到補件，明天就可以送到議會，希望能夠盡快，希望在這兩週完成議會備查的程序。

台北市副市長李四川受訪時也強調，「這禮拜一定會跟新壽就成本部分確定」，希望這禮拜確定後，下個禮拜就送議會審查。不過，李四川坦言還沒有收到8億的明細，明天送到議會應該還來不及，但原則上這週會確定成本。

李四川回應和新壽解約最新進度（圖／翻攝畫面）

針對成本部分，李四川上週說明，地政局跟法務局跟新壽初步協商，除了返還32億之外，還有一些大項，算起來跟上次估的8億差不多。

