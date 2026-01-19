本週大寒！強烈冷氣團「強度接近寒流」 氣象署一圖曝溫度變化

記者李鴻典／台北報導

要變冷了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（19）天上午貼出「歐洲模式週三（21日）深夜溫度分布圖」指出，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團，整體強度相當接近寒流等級！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大；這一波屬於「冷得很有感」的類型，請務必提前做好保暖準備！另外，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下有降雪機會。

中央氣象署官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」昨天則釋出一張圖並寫道【大寒 大寒！】週一北東雨漸增、沿海離島風漸強；週二北宜越晚越冷；週三至週五天氣偏冷，北東尤其濕冷。

報天氣小編說，剛過去的這個禮拜氣溫相對溫和，但緊接著這個禮拜(1/19-1/23)，要小心蒙古來的大寒！來自蒙古、西伯利亞的大陸高壓挾帶的冷空氣從週一晚間揮軍南下，週二開始氣溫下降，而且迎風面的水氣不少，北部、東半部濕冷的感受會很明顯。

逐日說明如下:

週一(19日):北東雨增、沿海風轉強

北部、東半部地區逐漸有短暫雨，降雨機率隨時間增大；中南部地區、澎金馬則維持多雲到晴的天氣。

週一晚至週二(20日):基宜大雨、氣溫下降

北部、東半部地區天氣陰雨，北海岸、宜蘭及雙北山區有局部大雨，氣溫越晚越冷；中南部持續多雲到晴，白天的氣溫也略降，晚起漸有冷的感受；澎湖金門馬祖為多雲，氣溫也顯著轉冷。

週三(21日)至週五(23日):最為寒冷，北東濕冷

北部及東半部陰雨濕冷。尤其21日水氣最多，基宜、雙北山區仍有局部大雨

中南部雲多，山區零星雨，平地陽光偶爾露臉，天氣也冷，但南部日夜溫差稍大

澎湖金門馬祖則為多雲，風大、天氣也相當寒冷。

北部宜蘭空曠地區及金門、馬祖低溫下探10度。

週六(24日)至週日(25日):逐漸回溫

強烈冷氣團終於減弱，各地氣溫回升，但清晨、夜晚還是冷，北宜高溫仍低於20度；東半部地區、北海岸及雙北山區迎風面有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

【其他注意事項】

週一清晨雲林至高雄有局部霧，行車留意安全；沿海空曠地區、離島風強浪大，前往海邊注意安全、留意風寒效應體感更冷；注意保暖、使用供暖設備留意通風及用電安全。

週三至週四晨，氣溫水氣配合，北宜2000公尺以上、中部花蓮3000公尺以上山區留意結冰、局部降雪。

