本週天氣三部曲「濕冷回暖再轉冷」 強烈冷氣團這天報到探8度低溫
氣象署發布大雨特報，東北風影響，今天（2日）基隆北海岸有局部大雨發生的機率。持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度；降雨方面，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，明天仍受大陸冷氣團影響，北臺偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島平地最低氣溫約11度，水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。週三至週五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大，應注意衣著調整。
吳德榮提醒，週五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫。週六中部以北濕冷有雨、下週日至週二各地轉晴冷。週六至下週一，另一波很強的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（臺北測站≦12度）機率最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整，密切觀察。
氣象署指出今天東北風明顯偏強，桃園至臺南、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意；白天若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑。
