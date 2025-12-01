本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心

生活中心／倪譽瑋報導

週三、週四這段期間，北部與東半部濕冷、西半部則有輻射冷卻，日夜溫差大。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。

東北季風增強 週三起北東天氣濕冷感明顯

天氣風險指出，本週天氣變化大，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西半部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。在降雨上，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨；至於溫度，北部氣溫會開始下滑、中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。

粉專說明，週三、週四東北季風影響持續，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰、陣雨天氣，台中以南維持晴到多雲天氣。氣溫方面，北部、東北部高溫約20度，感受濕冷；台中以南至屏東高溫約22到26度，越往南氣溫越暖。此外，預期週三會有一波境外污染移入，中南部地區因位於下風處風力相對較弱、擴散稍差，導致空氣品質不佳。

西半部日夜溫差明顯 北部預計濕冷3天

粉專提醒，「週三晚間至週四上午」是本波東北季風最強時段，標準值台北測站低溫可能落在15、16度左右，北部空曠處及近山區有12至14度低溫。而西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度，提醒大家「早出晚歸者須多加保暖。」

這波東北季風影響預計持續至週五，粉專分析，四至五期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中南部則是多雲時晴。氣溫方面，週四是氣溫最低的一天，南部高溫不排除降至25度，感受上較舒適；北部維持濕冷天氣。週五高壓漸出海減弱，氣溫將逐步回升。

週末東北季風緩和 下週新的一波再來

​

粉專指出，週末（6、7日）兩天轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨、大台北地區轉多雲時晴天氣、西半部維持晴到多雲天氣；氣溫方面，各地氣溫皆回升。要注意的是，預計下週一（8日）還有另一波東北季風，中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣，中南部天氣則一樣維持不變。

資料來源：天氣風險 WeatherRisk

