本週恐迎寒流！鄭明典曬「割離極渦」抵台仍很冷

受輻射冷卻效應影響，今日清晨各地氣溫持續偏低，本週有機會挑戰寒流。前中央氣象局局長鄭明典在臉書發文提醒，新一波冷空氣即將南下影響台灣，並曬出「極渦分裂圖」，提醒需特別留意溫度變化。

鄭明典曬出「極渦分裂圖」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典分析，這波冷空氣的源頭來自日本北方上空的特殊氣象現象。他在貼文中分享500百帕高度場與溫度場圖表，從圖中可見日本北方形成一個大型低壓系統，該系統核心區域呈現低溫特徵，溫度由外圍向中心遞減，符合極渦的典型結構，因此判定為分裂極渦。

廣告 廣告

值得關注的是，鄭明典指出在該分裂極渦的西側，另有一個規模較小但結構相似的低壓出現。這個小型低壓的中心同樣聚集最低溫空氣，且透過相對冷空氣帶與主要的分裂極渦相連，顯示此小低壓是由原本的分裂極渦割離而成，內部蘊含深厚的冷空氣層。

鄭明典說明，這股冷空氣抵台強度仍明顯。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典強調，即將影響台灣天氣的這波冷空氣，其最低溫的部分正是源自這個割離小低壓底部向外擴散的冷空氣。他表示，從目前的割離情況來看，這股冷空氣抵達台灣時確實可能帶來明顯的低溫感受。

延伸閱讀

慟！東華男大生偕5同學出遊「墜中橫10米深谷」身亡

地中海飲食降血壓效果近藥物！收縮壓狂降近7毫米汞柱

睽違3年！動力火車5月登小巨蛋連唱3天 坦言「票房壓力大」