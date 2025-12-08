本週挑戰前高！台積電站上1470元 台股上漲100點重回2萬8大關

台股今日早盤上漲100點。（圖／鏡週刊提供）

投資人本週引頸期盼降息與否，股市持續在高點震盪，台股今日早盤上漲100點，重新站回2萬8千點大關，本週有望挑戰前高28,554點，台積電上漲10元，漲幅0.68%，股價來到1470元。

台股本週迎來上市公司11月營收發布高峰，外界關注各指標大廠全年營運狀況，美國方面，也將在台灣時間12月11日公布利率決策，如果順利降息，台股有望在資金湧入下挑戰前高。

台股加權指數早盤重新站回2萬8千點大關，法人分析，在年底作帳行情，加上聯準會可能降息帶動下，有望挑戰前高28,554點。台積電早盤上漲10元漲幅0.68%，股價來到1470元，鴻海下跌1元，跌幅0.43%，股價來到230元，台達電上漲3元ㄝ漲幅0.3%，股價來到982元，聯發科上漲5元，漲幅0.35%，股價來到1430元。

廣告 廣告

記憶體族群在漲價、缺貨、供應不足的「記憶體超級循環」利多消息不斷下，股價持續上攻，群聯上漲30元，漲幅2.77%，股價來到1110元，華邦電上漲4元，漲幅6.47%，股價來到65.8元，南亞科上漲2.94%，股價來到157.5元。



回到原文

更多鏡報報導

2025年台灣IC設計首度被中國超車變第三 原因找到了

聯電攜手美國晶圓廠迎戰地緣政治 有望在成熟製程突圍？與英特爾合作案差在哪

10月以來就沒拿到晶片！傳創見通知客戶交貨遞延、價格還要漲