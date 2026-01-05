本週挑戰寒流 這兩天最低溫探5度！鄭明典揭「分裂極渦」將直接影響台灣！

本週強烈大陸冷氣團將報到，台灣將迎來「凍感」十足的天氣。前氣象局長鄭明典在臉書發文指出，接下來即將影響台灣的冷空氣，「主要來源就是這個小割離低壓，這也意味著到達台灣的冷空氣強度可能很強，民眾務必留意低溫。」

500百帕高度場預測圖。（圖片來源：鄭明典臉書）

鄭明典分析 500 百帕高度場與溫度場圖表，發現日本北方有一個結構完整的大低壓，內部充滿偏低溫的冷空氣，這正是極渦的特徵。鄭明典進一步解釋，在這個分裂極渦的西側，有一個與之結構類似、但較小的「割離低壓」被分離出來。這個小低壓中心擁有深厚的冷空氣，其底部外流的氣流正直接影響台灣。

圖片取自中央氣象署網站

綜合中央氣象署及「天氣風險 WeatherRisk」最新發布的本週天氣預報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，全台氣溫將明顯偏低。

週一至週二（1/5-1/6）：濕冷轉乾，越晚越冷

週一（今日）： 上半天各地多雲到晴，但下半天起水氣抵達，北部、東北部轉為有雨的濕冷天氣。入夜後氣溫驟降，西部地區受輻射冷卻影響，局部地區可能出現 10度 左右低溫。

週二（明日）： 水氣減少，北部及東部仍有地形性短暫雨，其他地區轉乾。氣溫進一步下滑，中北部高溫僅剩 15 度，夜間清晨西半部局部地區將出現 10 度或以下 低溫。

週三至週四（1/7-1/8）：最強時刻！嚴防「輻射冷卻」極低溫

週三至週四環境轉乾冷，各地多為晴時多雲。雖然白天因陽光照射感覺稍暖，但夜間「輻射冷卻」效應將最強，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。

週五至週末（1/9-1/11）：冷氣團減弱後再增強

週五： 冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，但夜間依然寒冷（低溫 10-14 度）。

週六： 又有另一波冷空氣南下補充，強度維持在冷氣團等級，晚間持續寒冷。

週日： 轉為偏東風環境，氣溫才會稍微回升。

本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請民眾多注意保暖。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，預報仍有變動性。