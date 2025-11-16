本週換柴油調降0.2元 汽油價格不予調整

繼上週汽油降價後，本週柴油價格跟著下調。台灣中油公司今(16)天公布，自明(17)天凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調降0.2元。由於烏克蘭攻擊俄羅斯第二大的石油出口中心，且伊朗伊斯蘭革命衛隊也扣押荷莫茲海峽的船隻，促使地緣政治風險再起，導致國際市場產生憂心情緒，三大國際油價呈現微幅漲勢。

本週起，汽油維持原價，中油92無鉛汽油仍為27.1元、95無鉛28.6元、98無鉛30.6元，超級柴油跌到25.5元。台塑明天凌晨1點後，92無鉛汽油維持27.1元、95+無鉛28.6元，98無鉛30.6元，超級柴油降為25.3元，實際價格以各加油站公告為準。

烏克蘭日前襲擊俄羅斯南方的新羅西斯克(Novorossiysk)港口，也是俄羅斯第二大的石油出口中心，導致該港口暫停出口，並釀成超過4人受傷，至少4棟公寓與4間民宅受損。而伊朗伊斯蘭革命衛隊在荷莫茲海峽扣押了一艘馬紹爾的油輪塔勒拉(Talara)號，當時正由阿拉伯聯合大公國駛向新加坡，造成這段乘載全球約20%的貿易船隻安全風險升高。種種地緣政治因素，加重國際油市對於油品供應的憂心，推升國際油價上漲。

截至上週末，紐約西德州中級原油12月期油升破「60美元」關卡，以每桶60.09美元作收，單週漲幅0.57%；倫敦布蘭特1月期油收在64.39美元，週升幅1.19%；阿拉伯杜拜原油報價64.9美元，全週微幅上揚0.1%。

中油公司表示，依據7D3B浮動油價機制調整原則，汽油價格不調整、柴油每公升調降0.2元，已低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家。2025年累計至10月底止，中油共吸收約64.29億元，以協助穩定國內油價。

