本週新片首推《動物方城市2》《大濛》！長澤雅美、永瀨正敏主演《浮世繪女兒》和緋紅女巫主演靈魂系愛情片《換乘真愛》也上映｜上映時間、分級一次看
最新院線電影來報到！本週新片大家都在看《大濛》、《動物方城市2》記得要跟上！也是史詩故事的《浮世繪女兒》帶給你滿滿的大和藝術故事背後真相！緋紅女巫主演靈魂系愛情片《換乘真愛》兩男搶一女好好看！由F1電影團隊精心打造的《限時營救》帶給大家速度與激情！更多新片登上電影，一起進戲院躬逢其盛！
《大濛》2025/11/27上映
以《消失的情人節》奪下金馬大滿貫的最佳導演陳玉勳這一次只剩下勇敢！以白色恐怖時代為背景的《大濛》成功打破觀眾期待將一對兄妹的故事拍得親切又好看：南部妹妹得知哥哥被槍決，決定北上與領屍體。旅程中，與三輪車伕結下深厚情誼，彼此扶持與陪伴。主演方郁婷、柯煒林、9m88與曾敬驊的精湛演技，讓你進戲院看電影一包面紙不夠用！
🍿《大濛》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮𝟳 日
導演：陳玉勳
演員：柯煒林、方郁婷、湯毓綺
片長：2 時 14 分
分級：保護級（6+）
《動物方城市2》2025/11/26上映
迪士尼動畫工作室第64部作品，《動物方城市2》這部續集延續了前作的熱烈人氣，為觀眾帶來了更多刺激又有趣的冒險！原班配音陣容回歸，包括珍妮佛·古德溫與傑森·貝特曼等明星為兔子警探哈茱蒂與狐狸胡尼克配音。只是這一次，兩位英雄成為「正式」搭檔似乎更火爆！在追蹤一隻神秘爬蟲類過程中，揭開一系列令人驚訝的「動森」陰謀！以精彩的世界設計和認真挖掘的情感深度，都是觀眾需要熱烈支持的一大原因！回響，絕對是全家共賞的好選擇。
🍿《動物方城市2》
上映日期：𝟮𝟬𝟮𝟱 年 𝟭𝟭 月 𝟮6日
片長：1 時 48 分
分級：普通級
《換乘真愛》2025/11/28上映
A24出品的奇幻浪漫愛情喜劇《換乘真愛》必屬佳作！奇幻三角戀好精彩：一位老太太辭世，靈魂到了靈界、與回春丈夫在「靈魂轉運站」再度重逢，兩人本來要打算從此要在天堂過著快樂的生活，想不到有一位等待她67年的初戀aka「前夫」殺出來搶人！兩男搶一女故事推出新格局！這場情感的較量是對永恆關係的深刻反思！伊莉莎白·歐森、麥爾斯·泰勒和卡倫·透納三位主演，憑藉著精湛演技將角色的情感掙扎詮釋得淋漓盡致！
🍿《換乘真愛》
上映日期：2025/11/28
演員：伊莉莎白歐森、麥爾斯泰勒、卡倫透納
片長：1 時 54 分
分級：保護級（6+）
👉延伸閱讀》
爆笑！虐心！左右為男！爹味男 vs 完美男的《換乘真愛》讓妳重新思考真愛的定義！｜院線電影推薦
《浮世繪女兒》2025/11/28上映
《浮世繪女兒》帶我們進入了傳奇畫師「葛飾之女」葛飾應為的世界！當爸爸建立出浮世繪新高度，女兒又該如何自處？電影描繪出父女間既是師徒、又是同事，在破舊長屋中共同生活創作的特殊藝術文化家庭生活氛圍。被休妻的女人卻是繼承父親身大師藝術風範的最有才華者，還成為了江戶時代的女性浮世繪畫師！有長澤雅美、永瀨正敏主演就不能錯過！
《限時營救》2025/11/28上映
由F1電影團隊精心打造的驚險動作鉅作《限時營救》融合了異世界與戰爭元素，並由《珍珠港》動作女星凱特·貝琴薩主演。一名前特種部隊的長官的女兒遭到綁架後，決定與曾經的夥伴們再度合作，只為營救女兒，且不惜她將倫敦變成戰場也要救！高強度的追逐、黑幫火拼場面與細緻的情感描寫，使這部綁架危機 影片充滿了緊張感與觀賞性！
《攀岳人生》2025/11/28上映
日本電影《攀岳人生》帶來了盲人攀岩家的感人故事，此紀錄片獲得了日本電影評論家獎最佳紀錄片獎，講述盲人攀岩家小林幸一郎和他的嚮導鈴木直也在攀岩道路上20年的深厚友誼與信任。兩人將挑戰美國猶他州海拔1863公尺的赤紅砂岩漁夫塔尖峰，這是一次意志力與信任的極限挑戰，也是對人類潛力的最好詮釋。
《沒有房租的一年》2025/11/28上映
以Z世代為主題的院線新片《沒有房租的一年》描繪了年輕酷兒如何在崩壞的城市裡尋找歸屬。一群好麻吉在失業、分手及夢想破碎後，決定不再繳房租，而是輪流住在朋友家沙發上，拼命存錢為逃向夢想中的紐約而努力。影片既有悲傷的掙扎，也有充滿笑點的生活片段，是當代電影觀眾看了會最有感的「活著的電影」。
《撤離倒數13天》2025/11/28上映
最貼近現實的戰爭電影！改編自法國近代最大的撤僑行動，《撤離倒數13天》真實描繪了塔利班攻陷喀布爾時，特勤指揮官在極端環境下回憶錄所展現的真實經歷。電影以13天內撤離數百名法國平民為故事主軸，呈現了極限救援任務的艱辛過程，緊張刺激又充滿人道主義精神！這部戰爭電影拉近觀眾在戰爭中的生死攸關時刻。
《侵愛家人》2025/11/28上映
有車禍陰影的不要看！由印尼導演拍攝的青春浪漫恐怖片《侵愛家人》以一場車禍後的家庭悲劇為開端，描繪了兄弟姊妹在愧疚中掙扎的過程。小妹死後重生以另一種詭異的樣貌回到家中，這場家庭中的驚悚故事緩緩展開。電影巧妙地融合了恐怖元素與家庭情感，讓觀眾在驚悚的氛圍中深刻體會親情與死亡的交織。
《母親童靈眼》2025/11/28上映
韓國最新恐怖懸疑片！《母親童靈眼》由尹世雅主演，電影結合網路監視與邪靈附身的故事，講述一位單親媽媽為了保護女兒，在家中安裝了無數監視器。然而，當一股邪惡靈體透過監視器現身時，一場母愛與惡靈的對決即將展開，當然巫覡也是重要角色之一。這部電影不僅僅是驚悚，更探討了母親無私愛的強大力量！
