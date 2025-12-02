本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置

前氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星影像觀測0度線的照片。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





今（2）日全台最高溫預估仍有30度，早晚溫差大，不過晚上要變天了！前氣象局長鄭明典在臉書貼出衛星影像觀測0度線的照片，揭露「酷寒」的位置，本週最冷及何時回暖的時間點也曝光了。

前氣象局長鄭明典在臉書發文分享從衛星影像觀測0度線的方式，紅外線可以反映地面溫度，藍綠交界基本上就是攝氏0度，目前朝鮮半島是晴空，從動畫可以看到，入夜時分0度線往南，朝鮮半島全境很快會進入0下的溫度範圍，衛星影像上是用綠色系表示，土色和綠色交界是-20度，地面到-20度以下那就是酷寒了，而這個方法同樣也適用其他晴空區域的溫度判讀。

廣告 廣告

氣象粉專「氣象報馬仔」也提到，從850hPa的溫度分布可看到0度等溫線南壓至台灣北部近海，顯示冷空氣強度不弱，雖未增強為大陸冷氣團，但南壓幅度已明顯強於一般東北季風強度，可以說屬於偏強等級的冷高壓，影響程度絕不容小覷，各地在週三（3日）、週四（4日）夜間及清晨會冷得很有感，北部低溫預測約14-15度、中部約13-14度、南部約15-16度、東部約16-17度，提醒民眾上班課及早出晚歸要留意溫度變化，務必做好保暖工作。

氣象署在官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」提醒，今日晚間至週三（3日），東北季風增強明顯轉涼，降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區多雲到晴，各地氣溫明顯下降，北部、宜蘭氣溫一路下降，氣溫約16-21度、中部約16-23度、南部約18-26度、花蓮約19-21度、台東約20-23度，外島部分，澎湖18-21度、 金門14-18度、馬祖13-16度。

週四（4日）至週五（5日）受東北季風影響北部宜花天氣較涼，降雨減少，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部宜蘭花蓮約16-22度、台東約19-24度、中南部約15-26度，外島部分，澎湖18-21度、 金門14-20度、馬祖12-17度。

到了週末兩天東北季風減弱，氣溫逐漸回升，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

本週天氣。（圖／氣象署）

更多東森新聞報導

春水堂拿錯容器「害3客喝清潔液」！勒令停業移送法辦

入住這飯店房卡秒變「好市多入場證」 8.3萬人讚爆：太實用

30年老屋補助來了！每戶最高30萬、每棟最高960萬

