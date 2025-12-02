本週末台北華山登場！「2025日本東北遊樂日」天天抽日本來回機票 還有三千好禮相送

「2025日本東北遊樂日」本週末在台北華山1914文化創意產業園區盛大登場。（日本東北遊樂日提供）

已連續舉辦11年的「日本東北遊樂日」即將於12月6日至7日在台北華山1914文化創意產業園區登場。今年依舊維持免費入場，而且準備了三千份禮物，天天抽日本來回機票，以更豐富的內容，帶領台灣民眾深入認識日本東北文化與觀光特色。

一年一度的「日本東北遊樂日」又來了，這個集結日本東北七縣市：青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、新潟縣、仙台市的盛大活動，已經在台灣連辦11年，許多人已成為活動鐵粉，每年秋天都要來報到。

今年的攤位規模將比去年更加擴大。（日本東北遊樂日提供）

現場將有岩手三颯舞等演出。（日本東北遊樂日提供）

東北名產「萩の月」當然也要來出攤。（日本東北遊樂日提供）

2025年登場的東北遊樂日，除了有東北地方各縣市及相關單位積極投入，匯集東北地區的觀光、工藝、特產。令攤位規模逐年成長，長年直飛東北各城市的長榮航空、中華航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空（JAL）、全日本空輸（ANA）等航空公司也熱情參與，以多元方式推廣東北旅遊魅力。



