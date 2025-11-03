本週末有機會生新颱「估下週接近」 北東涼雨彈連炸

受到東北季風、華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區和南部山區降雨機會較高，且下週起雨勢增強。另關島附近5日起將有熱帶性低氣壓發展並靠近台灣，中央氣象署也公布產生共伴效應的可能性。

東北季風在未來1週都會影響台灣天氣，以北部、宜花降雨較明顯。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，東北季風和華南雲雨區4日持續影響，中部以北和東半部地區、南部山區可能降雨，其中以基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區雨勢較大，其他地區僅飄雨。

5日起剩下北部和宜花局部短暫雨、台東及恆春的零星雨，中南部山區午後也有零星陣雨，其他降雨範圍縮減。東北季風在6日轉弱，桃園以北、宜花將有局部短暫雨，台東、恆春為零星短暫雨，其他地區天氣轉多雲到晴。

廣告 廣告

之後基隆北海岸、東半部、恆春和大台北山區7日至10日可能出現零星短暫雨，中南部山區午後同樣是零星短暫雨。後隨東北季風在10日增強，北部和宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春有零星雨，基本上北部及東半部都有降雨機會，午後的中南部山區也會出現零星雨。

另外，關島附近的熱帶性低氣壓預計最快5日生成，並在7日之後成為颱風，預測路徑會先靠近菲律賓東方，再北轉從台灣東方海面北上，11日至13日將最接近台灣，降雨強度預估類似於東北季風，較不會產生共伴效應。

北部和宜蘭溫度6日起有些許回暖。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，北部、宜蘭5日之前整天溫度僅20度至24度，6日白天將回暖到27度至29度間，中南部及花東則維持低溫21度至24度、高溫27度至30度左右，變化較小。

延伸閱讀

MLB/道奇2連霸再添和製重砲？ 美媒：洋基也想搶村上宗隆

MLB/小葛痛失冠軍淚崩 隔天調適好心情飛坎昆度假

MLB/4.6億不要了！ 教士先發右投跳脫合約成自由身