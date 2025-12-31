本週末溜滑梯式降溫「剩個位數」 雪山追雪機會高

過了今天就是2026年，不過大台北、宜蘭地區持續有雨，且1月1日元旦起冷氣團接力南下，低溫影響到8日至9日，北部和宜蘭1500公尺以上山區有望降雪，以雪山機會最高，民眾務必做好禦寒措施。

2025年12月31日跨年至2026年1月1日元旦北東有雨，想追元旦日出的民眾務必留意天氣。（圖／ 翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署 ）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，受東北季風影響，北台灣在12月31日晚間較濕冷，1月1日還有強烈大陸冷氣團南下，加上水氣偏多，雨勢預計將持續到1月2日下半天，而這波強冷氣團的影響會到4日白天。期間桃園以北、宜蘭有短暫雨，基隆北海岸、大台北山區1月1日尤其要留意局部大雨。之後雨勢減弱，3日至4日僅基隆北海岸和東半部有零星短暫雨，其他地區轉多雲到晴。

2026元旦起雨勢減緩，預計下波冷氣團5日會挾帶新的水氣南下。（圖／中央氣象署提供）

此外，劉沛滕指出，1月2日北部的1500公尺至2000公尺山區、中部的3000公尺以上高山有零星降雪機會，以雪山最容易出現飄雪，合歡山次之，玉山氣溫雖已達標，但還要考慮水氣是否配合得宜。後續水氣偏少，下雪機會再降低。

下波大陸冷氣團預估1月5日南下，將影響到8日至9日，屆時有新的水氣進入，北部、東半部還是需要注意局部短暫雨的狀況。

強烈大陸冷氣團元旦起發威，中部以北、宜蘭入夜低溫來到13度至15度。（圖／中央氣象署提供）

溫度方面，受這波強烈大陸冷氣團影響，1月1日至4日清晨期間，北台灣白天16度至17度，中南部、花東地區白天也有20度至22度，入夜後各地降溫，中部以北、宜蘭地區只剩13度至15度，其他地區16度至17度。

其中又以2日晚間至3日清晨最冷，中部以北平地低溫下探10度，局部地區可能跌破10度。3日白天冷氣團減弱，但高溫也只有14度至16度左右，直到4日白天，北部短暫回暖至20度。

緊接著另1波冷氣團5日到來，中部以北平地低溫跌回13度至14度，苗栗以南則是日夜溫差大。

