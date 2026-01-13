本週末「東北季風＋水氣」接力炸冷雨 北東再跌破20度

大陸冷氣團逐漸轉弱，但餘威仍影響，加上輻射冷卻作用，各地14日須注意日夜溫差大，偏乾的環境將持續到本週後半。南方低壓和冷氣團週末陸續到來，北部、東半部即將降溫、下雨。

南方低壓本週末帶來些許水氣，降雨範圍較廣。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員曾昭誠表示，目前這波大陸冷氣團將影響到14日清晨，不過各地環境較乾，在大陸冷氣團16日減弱前，整體天氣大致多雲到晴，但東半部、恆春有零星雨勢。

南方低壓17日至18日接近，基隆北海岸、大台北山區及東半部、恆春將有局部短暫雨。19日加上東北風轉強，且20日有新1波冷氣團南下，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春也有零星雨，其他地區仍多雲到晴。

廣告 廣告

此外，中南部在15日、17日和18日要留意局部霧，花東沿海16日至17日則有長浪發生機率，民眾務必留意。

大陸冷氣團轉弱，但東北季風下週起接力影響，北部、宜蘭高溫又降回20度以下。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化上，14日受輻射冷卻影響，14日至16日清晨、夜晚低溫約僅13度至17度，且北部、中部近山區仍可能出現10度以下低溫，白天起高溫回升到22度至25度，中南部再上看25度至28度。

東北季風19日起南下，北部和宜蘭高溫降回18度至20度區間，中南部接著在20日降溫，屆時北部的低溫也會再降到12度至13度左右。

延伸閱讀

NBA/哈登總得分超越歐肥登史上第9！傳奇球星喊話：回火箭爭冠吧

NBA/戈貝爾「一腳」損失637萬！累積6點惡性犯規遭禁賽

NBA/詹皇球衣添特殊徽章！剩46場賽後取下 特製限量球星卡