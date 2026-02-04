本週溫度像「雲霄飛車」！ 氣象粉專曝：高機率達寒流等級

氣象粉專曝，本週溫度像「雲霄飛車」。（本刊資料照）

氣象署表示，明日到5日，白天各地大多為多雲到晴，不過2月6日起到2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」今（4）日表示，「這週溫度起伏猶如雲霄飛車 大家要做好準備唷」。

氣象署說明，明日到5日，白天各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨，最高溫恐升到27度。

氣象署提到，2月6日起到2月7日鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，2月8日到2月9日清晨強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，2月9日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」說明，根據模式資料顯示，週末將來襲的強烈冷氣團，有滿高機會達到寒流等級，低溫預估10～13度，因為轉乾冷關係，輻射冷卻效應會相當顯著，平原空曠地區、內陸近山區及丘陵地，有機會出現更嚴寒的低溫，「這週溫度起伏猶如雲霄飛車，大家要做好準備」！

更多鏡週刊報導

把握好天氣！今各地多雲到晴「這時候」強烈冷氣團再襲 「西望洋」颱風恐將生成

女兒疑被霸凌重傷住院 網紅醫曝「校方竟要被害者道歉」：高度不解、震驚

分析「國共智庫論壇4結論」 沈伯洋喊：面對惡法不僅要看穿「更要守住」