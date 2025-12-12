本週精品美妝最熱話題：田柾國成香奈兒全球大使！D&G全新指彩亮相、GUCCI奢境香氛同步洗版！

（圖／品牌提供）

精品美妝圈本週話題直接連環爆！從香奈兒正式官宣BTS田柾國接任香水與美妝全球品牌大使，到DOLCE&GABBANA Beauty推出全新指彩系列，再到 GUCCI端出罪愛奢境濃郁香精男女對香，每一則都是高聲量等級，完全是精品迷與美妝控同步追蹤的焦點。

香奈兒本週最具震撼力的消息，無疑是正式宣布BTS成員田柾國成為香水與美妝全球品牌大使！香奈兒表示，他在音樂與風格上的創造力與自我表達，完美體現品牌精神，也象徵香奈兒持續與新世代文化對話的方向；田柾國也分享，香奈兒對他而言是一個兼具經典與現代的品牌，這次合作不只是身份轉換，更是一次理念上的共鳴。消息曝光後，立刻在全球時尚與美妝圈掀起高度討論！

BTS成員田柾國正式成為香奈兒香水與美妝全球品牌大使，相信不論是BTS的粉絲或是香奈兒的粉絲，一定都很期待雙方的合作能帶來什麼驚喜火花。（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

DOLCE&GABBANABeauty則把焦點放在指尖，推出全新指彩系列，從「時尚裸光指甲油」到「晶透持色亮甲油」，再到話題度最高的經典紅色調#狂歡經典紅，完整呈現義式美學對色彩與質感的講究！裸光色系專為不同膚色設計，低調卻不無聊；晶透亮甲油則能疊擦出立體光澤感，而#狂歡經典紅則被視為品牌精神的象徵，張揚、自信又經典。這波指彩新品不只實用，也成功把「美甲」重新拉回精品美妝的討論中心。

DOLCE&GABBANA Beauty時尚裸光指甲油／900元（圖／品牌提供）

DOLCE&GABBANA Beauty晶透持色亮甲油／900元（圖／品牌提供）

限定紅色色選濃郁鮮紅、光澤飽滿，是冬季派對與節慶聚會的必備亮彩，一抹點亮整個造型。（圖／品牌提供）

GUCCIBeauty同樣不讓話題降溫，全新推出的「罪愛奢境濃郁香精」男女對香，以更深層、更包覆的香氣輪廓延續罪愛系列精神。男香以蘭姆酒香調為主軸，融合木質與辛香氣息，濃郁卻不厚重；女香則以咖啡杏仁甜酒香調交織出溫潤甜感與花香層次，帶出低調卻迷人的靜奢氛圍。紅與綠的瓶身設計極具辨識度，也讓這組香氛成為近期精品香水圈討論度最高的新作之一。

GUCCI Guilty罪愛奢境濃郁男性香精 60ml／5,650元、GUCCI Guilty罪愛奢境濃郁女性香精60ml／6,350元（圖／品牌提供）





