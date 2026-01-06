本週邊境22件進口食品不合格 日草莓占6件、埃及羅勒葉農藥超標

本週檢驗出6批超過3公噸的自日本進口草莓農藥超標。（食藥署提供）

記者傅希堯／台北報導

食藥署公布本週有22件進口食品邊境檢驗不合規定，其中日本草莓就有6件，日本甘藷有2件，另外，自埃及進口的羅勒葉也被檢出農藥超過標準。

日本正值冬天草莓季，大量草莓報驗輸入，本週共有6批分別由不同業者自日本輸入的鮮草莓，在邊境檢出殘留農藥賽芬◆（虫+滿去水）或因得克超標而不合格，6批共重3383.12公斤，已要求業者退運或銷毀。

食藥署統計近半年，國內受理日本進口的鮮草莓，報驗215批，其中12批不合格、佔5.6%，檢驗不合格原因皆為殘留農藥不合格。食藥署從115年1月6日起至115年2月5日止，在邊境針對日本的鮮草莓採逐批查驗，抽驗比例為100%。

廣告 廣告

食藥署指出，本次也查出2批自日本進口的甘藷殘留農藥芬普尼及其代謝物超標，2批甘藷共重3350公斤，已要求業者全數退運或銷毀。

另外，小磨坊國際貿易股份有限公司從埃及進口的1批5000公斤羅勒葉，被檢出殘留農藥依芬寧0.21ppm，依農藥殘留容許量標準，依芬寧在小葉菜類為不得檢出，目前同產地、同號列已累計5批不合格，因此整體邊境自民國114年12月2日到今年2月5日期間採加強抽批查驗，進口這批羅勒葉的小磨坊公司，其未來進口貨品則調整為逐批查驗。