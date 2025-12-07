本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍

生活中心／黃韻璇報導

今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。此外，氣象專家吳德榮透露，入冬首波冷氣團恐在週日、下週一（14、15日）報到，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，今日變天「降溫+風雨浪」，透露今日上半天開始，東北季風就會增強，本週第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多。溫度部份，北部及宜蘭地區天氣轉為濕涼，白天高溫只剩下攝氏21至23度，中南部及花東地區高溫則為25至29度之間，而各地早晚低溫下降至攝氏15至19度，沿海空曠地區溫度會再更低個攝氏1至2度，早出晚歸請適時增添衣物、保暖去寒。

本週第1波冷空氣正式南下影響，迎風面環境水氣同步逐漸增多。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家吳德榮則在「老大洩天機」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，雲層仍在北部、東半部海上，伴隨降水回波，各地尚無降雨，嘉南有局部濃霧。最新歐洲模式模擬顯示，今日上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週三、四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

此外，吳德榮透露，週六（13日）下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日、一（14、15日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

