本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃

【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄表示，今日晚間起至週三（31）東北季風稍增強，不只高溫微降、天氣偏涼，北台灣雲量也將逐日漸增、使局部短暫降雨機率提升，至於其他地區則晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

值得注意的是，週四（1）起另一波冷空氣開始南下、氣溫漸降，接著週五（2）至週日（4）清晨，台灣將受入冬最強冷空氣籠罩、為首波強烈大陸冷氣團（台北測站 ≦ 12℃）機率高，屆時本島平地最低溫將降至7℃以下，要注意保暖、絕不可小覷。

此外，週四至週五迎風面北部及東半部有局部短暫雨，背風面則晴時多雲；週六（3）至週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨機率；不過，即便週日白天起冷空氣減弱，但下週二（6）又會有另一波冷空氣接力抵達，應持續觀察。

