本週「冬至」遇天赦日 年末轉運就看這一天

節目中心／林瓊玉報導

2025年12月21日適逢二十四節氣中的「冬至」，同時也是民俗中所稱的「天赦日」，兩個在傳統曆法與信仰中各具意義的日子罕見落在同一天，引起關注。相關人士指出，冬至本身即被視為一年中重要的時間節點，與天赦日重疊，在民俗上常被視為具有開運與轉運的象徵意涵。

冬至象徵寒冬降臨。（圖／三立新聞網）

冬至是一年當中白晝最短、夜晚最長的一天，傳統觀念認為此時陰氣達到極點，隨後陽氣回升，象徵新一輪循環的開始，因此民間有「冬至大如年」的說法。過去社會多會在冬至祭祖、進補或吃湯圓，寓意團圓、平安，也象徵為來年累積新的能量與氣象。

民眾於冬至期間吃湯圓。（圖／三立新聞網）

至於天赦日，則是依天干地支推算出的特定日子，一年出現次數不固定。民俗觀點中，天赦日常被視為適合反省、祈福與重新整理自身狀態的日子，不少民眾會選擇在這一天前往廟宇，向天公，也就是玉皇上帝，誠心懺悔並祈求平安順遂。

2025年12月21日冬至，同日亦標示為民俗所稱的天赦日。（圖／寶島神很大）

民俗專家指出，今年冬至與天赦日同日出現，是十分難得的巧合，很多人會把握這天進行開運的祈福儀式，是一個適合回顧過去、調整方向的時間點。此外民俗上，天赦日也是補財庫的好日子，而除了拜拜祈福外，也有人選擇透過書寫、靜心或簡單整理家中和生活計畫，為接下來的一年做心理上的準備。

天赦日，許多人會寫祈福疏文向天公懺悔祈求平安開運。（圖／寶島神很大）

面對這類特殊日子，相關儀式與做法重在心意與自我整理，而非追求形式或立即改變結果。冬至本身也提醒大眾留意季節轉換帶來的身心變化，適度放慢腳步、調整作息。這一天，不少人會與親友一同吃湯圓、外出散步踏青、沈澱內心，透過簡單的生活安排，讓節氣成為調整心情與生活步調的契機。

