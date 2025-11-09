本週12生肖運勢出爐！屬虎旺翻全場、屬兔第二 3生肖並列第三也要發了
生活中心／綜合報導
命理生肖專家曼樺老師公布11月9日至11月15日十二生肖整體運勢。本週「屬虎」運勢稱王，事業強勁、財運跟著旺，榮登第一名；緊接著「屬兔」穩中帶發，工作順利推進，拿下第二名。第三名則有三位幸運生肖並列──牛、蛇、馬都能在努力中迎來轉機。
🐭屬鼠
工作運： 本週運勢偏弱，容易陷入「努力多、收穫少」的拉扯期。暫時不宜推新企劃，應酬開銷也容易爆表。
感情運： 另一半的情緒左右你的心情，甜的時候特別黏，冷的時候就愛拿「加班」當藉口。
健康運： 天氣轉冷，出差族容易著涼，小心感冒纏身。
🐮屬牛
工作運： 本週先低後高，氣勢回升，毅力驚人，是打不死的蟑螂！勇敢衝一波就能逆轉勝，為第三名之一。
感情運： 愛情甜蜜，伴侶一句貼心建議，就能讓你靈感爆發、信心滿滿。
健康運： 狀況良好，迷上高爾夫運動後，作息變健康、飲食也更清淡。
🐯屬虎（第一名）
工作運： 本週氣勢如虹！案子一個接一個，貴人運強、財運跟著飆升。
感情運： 桃花滿天飛，人氣高漲，異性緣旺到讓人羨慕。
健康運： 注重養生有成效，嘗試間歇性斷食或兩餐制，幫助控體重又養精神。
🐰屬兔（第二名）
工作運： 好事連連，停滯的案子終於敲定，貴人相助、心想事成。
感情運： 家庭甜蜜，買禮物送伴侶帶來驚喜，幸福指數爆表。
健康運： 狀態不錯，只要記得多活動，食補補氣、精神更旺。
🐉屬龍
工作運： 起伏大，有靈感卻易分心，記得將構想化為實際行動。
感情運： 感情進入平淡期，別讓熱情降溫，慢火加溫才會長久。
健康運： 出國旅遊易水土不服，腸胃藥記得帶。
🐍屬蛇（第三名之一）
工作運： 曙光乍現！雖然奔波勞碌，但眼看就要收尾成功，穩紮穩打最關鍵。
感情運： 桃花雖有，但小心職場八卦攪局。保持距離才能守住真愛。
健康運： 身心靈平衡是關鍵，多親近大自然、遠離壓力源。
🐎屬馬（第三名之一）
工作運： 雖歷經考驗，但危機中見轉機，堅持下去就能見到成果。
感情運： 單身者魅力上升，選擇多；已婚者請收心，小心惹禍上身。
健康運： 重視預防勝於治療，建議定期健康檢查。
🐑屬羊
工作運： 穩中求進，懂得合作、人緣加分，職場順風順水。
感情運： 計畫浪漫之旅、重溫舊地，感情加溫。
健康運： 熬夜過頭是健康殺手，早點睡才是王道。
🐒屬猴
工作運： 運勢略降，別被過去糾結，放下恩怨、重新出發。
感情運： 舊情放手，新緣自來。
健康運： 少宅在家，多曬太陽、出門走走才是能量來源。
🐓屬雞
工作運： 表面風平浪靜，其實暗流洶湧，處理人際關係要謹慎。
感情運： 伴侶生病你貼心照顧，感情更穩固。
健康運： 情緒壓力大，別靠吃紓壓，小心暴飲暴食。
🐕屬狗
工作運： 運勢時晴時雨，團隊合作易受干擾，凡事親力親為比較安心。
感情運： 看著別人放閃難免孤單，別心急，緣分就在轉角。
健康運： 聚餐多，記得運動消脂、維持體態。
🐖屬豬
工作運： 挑戰連連，凡事親自把關才能確保成果。
感情運： 成熟自信的你不再急於戀愛，懂得享受一人時光。
健康運： 精神疲勞不斷，試試食療、花草茶助眠。
