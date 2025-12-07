本週2波冷空氣先後南下 專家曝「這天」將迎入冬首波冷氣團
即時中心／綜合報導
本週預計有2波冷空氣先後南下，氣象專家林得恩今（7）日指出，其中第2波冷空氣14日南下，將大範圍顯著降溫，強度更有機會達到今年入冬首波大陸冷氣團強度，「代表中央氣象署所屬台北站的最低溫，將來到攝氏14.4度以下。」
氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」分析，週一、二（8、9日）受第1波東北季風增強且南下影響，環境水氣增多，宜蘭、大台北及基隆北海岸有機會出現大雨；北部及東北部降溫最為顯著，中南部的日夜溫差仍大。
林得恩指出，週三至週六（10至13日）受東北季風減弱影響，台灣各地天氣大致呈多雲到晴，僅迎風面的東半部會有局部零星降雨。
不過，第2波冷空氣預計自14日開始南下，林得恩提醒，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達到今年入冬首波大陸冷氣團強度，代表中央氣象署所屬台北站的最低溫，將來到攝氏14.4度以下。
原文出處：快新聞／本週2波冷空氣先後南下 專家曝「這天」將迎入冬首波冷氣團
