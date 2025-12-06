本週2波冷空氣南下！ 北台將連續濕冷至下週
[Newtalk新聞] 今（7）日清晨受輻射冷卻效應影響，各地氣溫明顯偏低，低溫普遍落在13至18度，新竹關西更下探10.7度，竹苗一帶日夜溫差高達15度，雖然白天氣溫比昨日略升，北部與東半部高溫約24至26度，中南部25至27度，但苗栗以南的日夜溫差仍大，民眾外出需留意保暖。
今天全台大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區與宜花地區有零星短暫雨；離島則維持穩定，澎湖20至23度、金門16至23度、馬祖16至20度。恆春半島、澎湖、綠島與蘭嶼也可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，須注意強陣風。
中央氣象署表示，東北風在今晨至週一晚間偏強，已發布陸上強風特報，包括桃園、新竹、苗栗、中彰雲嘉南、高屏、台東以及澎金馬等地，都可能出現平均6級、陣風8級以上的強陣風，沿海及空曠地區須格外留意。
明（8）日白天起東北季風增強，迎風面水氣大幅增加，桃園以北、東半部及恆春半島將轉為有雨天氣，基隆北海岸、大台北與宜蘭不排除出現局部大雨，北部與東北部降溫幅度也最為顯著，週二至週三將進入本波最冷時段，低溫普遍約16至18度。
臉書粉專「林老師氣象站」也提醒，12月8日至9日的第一波東北季風南下後，將使宜蘭、大台北山區及基隆北海岸降雨明顯增強，甚至有大雨發生的機會。北台灣氣溫下滑最為明顯，中南部雖較少降雨，但日夜溫差依舊偏大。林老師指出，12月10日至13日隨著東北季風逐漸減弱，全台天氣將轉為多雲到晴，僅迎風面的東半部仍有少量零星降雨；氣溫也會同步回升，各地恢復較為穩定的冬季晴朗型態。
然而緩和的天氣僅是短暫空窗，第二波更強的冷空氣預計在14日起再度南下，強度有可能達到今年首波「大陸冷氣團」等級，也就是中央氣象署所屬台北站的氣溫將降至14.4度以下。這波東北季風增強後，北部、東北部及大台北山區將再度轉為濕冷，中南部雖以多雲到晴為主，但早晚亦明顯偏冷。氣象署也表示，14日至16日期間迎風面仍會有局部短暫雨，其他地區天氣影響較小，但氣溫下降幅度顯著，提醒民眾留意氣溫劇烈變化，適時增添衣物。
更多Newtalk新聞報導
中國解放軍殲-15雷達鎖定日本自衛隊F-15 日防衛省：嚴正交涉
把握好天氣！今年首波冷氣團下週報到 低溫下探10度
其他人也在看
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
威力直逼輕颱！「10縣市」恐達8級陣風 外出注意
交通部中央氣象署於6日下午4時許，針對全台「10縣市」發布強風特報，影響時間將從6日下午至7日晚上，民眾外出時注意！中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 4
快訊／傘快拿出來！1縣市大雨特報「下到入夜」
今（5）日流雲系發展旺盛，東部地區有局部大雨發生的機率，中央氣象署於14時40分針對花蓮縣發布大雨特報，雨勢將持續到晚上，請注意瞬間大雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「大雪」節氣將至！東北季風反常減弱 明日高溫近30度
[Newtalk新聞] 明(7)天將迎冬天的第3個節氣「大雪」，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，大雪主要的天氣特徵是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，不過今年大雪東北季風減弱，各地氣溫回升，甚至台灣本島最高溫可到29度。 「林老師氣象站」指出，明天將來到大雪節氣，大雪是冬天的第3個節氣，天氣特徵主要是反應東北季風會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈。除溫度會隨大陸高壓南下而轉涼冷外；天氣亦將轉為多雲時陰的型態。 在此節氣中，自淡水、彰化、台南、澎湖、高雄、東港等外海先後均可撈捕到烏魚；所謂的「大雪大到」，指的就是烏魚群到了大雪節氣時，便常大批湧進台灣海峽。 至於今年大雪當天的天氣，受東北季風減弱影響，各地氣溫逐漸回升，水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有零星短暫雨機會。各地早晚最低溫預測，攝氏14至20度之間；白天最高溫預測，本島各地回升在攝氏25至29度之間，離外島的澎湖及金門地區攝氏22至23度，馬祖地區高溫也在攝氏20至21度。查看原文更多Newtalk新聞報導今回暖穩定明更暖、週一再新頭殼 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強
中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發起對話
最低溫11.9度！ 吳德榮：下周一再降…入冬最強冷空氣來了
今（6日）天冷有感，最低溫出現在新竹關西鎮的11.9度，氣象專家吳德榮警示，下周水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風減弱？專家：北台仍偏涼、氣溫下探到「這」度
即時中心／温芸萱報導天氣風險分析師薛皓天今（5）日在臉書指出，東北季風略減弱，但北台灣仍偏涼、迎風面有局部短暫雨。新竹下探11.3度、嘉義11.9度，多數地區落在12至14度；北部因雲量較多，清晨約15至16度。週末各地白天回暖，但夜晚仍冷、日夜溫差超過10度。下週一新一波東北季風增強，北、東部再轉陰雨、氣溫明顯下降。下週末更將迎入冬最強冷空氣，北部恐下探14度，西半部最低僅10至12度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到
把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
逾200豬農今起拒收事業廚餘 批評政策緩衝一年無配套「損失更恐怖」
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，一年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收一年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天（6日）說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前 ・ 63