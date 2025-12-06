本週2波冷空氣南下！ 北台將連續濕冷至下週

第2波冷空氣南下，預計自12/14日開始，這波東北季風增強並大範圍顯著降溫，強度更有機會達今年首波大陸冷氣團強度。 圖/臉書粉專「林老師氣象站」

[Newtalk新聞] 今（7）日清晨受輻射冷卻效應影響，各地氣溫明顯偏低，低溫普遍落在13至18度，新竹關西更下探10.7度，竹苗一帶日夜溫差高達15度，雖然白天氣溫比昨日略升，北部與東半部高溫約24至26度，中南部25至27度，但苗栗以南的日夜溫差仍大，民眾外出需留意保暖。

今天全台大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區與宜花地區有零星短暫雨；離島則維持穩定，澎湖20至23度、金門16至23度、馬祖16至20度。恆春半島、澎湖、綠島與蘭嶼也可能出現6級以上平均風或8級以上陣風，須注意強陣風。

中央氣象署表示，東北風在今晨至週一晚間偏強，已發布陸上強風特報，包括桃園、新竹、苗栗、中彰雲嘉南、高屏、台東以及澎金馬等地，都可能出現平均6級、陣風8級以上的強陣風，沿海及空曠地區須格外留意。

明（8）日白天起東北季風增強，迎風面水氣大幅增加，桃園以北、東半部及恆春半島將轉為有雨天氣，基隆北海岸、大台北與宜蘭不排除出現局部大雨，北部與東北部降溫幅度也最為顯著，週二至週三將進入本波最冷時段，低溫普遍約16至18度。

臉書粉專「林老師氣象站」也提醒，12月8日至9日的第一波東北季風南下後，將使宜蘭、大台北山區及基隆北海岸降雨明顯增強，甚至有大雨發生的機會。北台灣氣溫下滑最為明顯，中南部雖較少降雨，但日夜溫差依舊偏大。林老師指出，12月10日至13日隨著東北季風逐漸減弱，全台天氣將轉為多雲到晴，僅迎風面的東半部仍有少量零星降雨；氣溫也會同步回升，各地恢復較為穩定的冬季晴朗型態。

然而緩和的天氣僅是短暫空窗，第二波更強的冷空氣預計在14日起再度南下，強度有可能達到今年首波「大陸冷氣團」等級，也就是中央氣象署所屬台北站的氣溫將降至14.4度以下。這波東北季風增強後，北部、東北部及大台北山區將再度轉為濕冷，中南部雖以多雲到晴為主，但早晚亦明顯偏冷。氣象署也表示，14日至16日期間迎風面仍會有局部短暫雨，其他地區天氣影響較小，但氣溫下降幅度顯著，提醒民眾留意氣溫劇烈變化，適時增添衣物。

