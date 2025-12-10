本週2波東北季風南下！降雨時程曝光 中南部也難逃冷氣團

生活中心／黃依婷報導

未來北部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（10）日東北季風減弱，風向轉為偏東至東南風，水氣較少，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區有零星短暫雨；氣溫方面，東半部低溫約18至20度，高溫約24至26度，西半部低溫約16至18度，高溫約27至29度。氣象粉專也提醒，週末期間有機會迎來入冬以來的首波大陸冷氣團。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，週四、週五新一波東北季風再度南下，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫再略有下滑，預測高溫約22到24度，低溫約18到20度，又回到濕濕涼涼的天氣，本波東北季風雖然強度不強，但水氣偏多，迎風面降雨時間可能拉長，東北部山區累積雨量相對較多。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，尤其週五至週六若需前往山區請留意雨時視線與路況，並防範土石鬆動風險。而中南部影響較小，普遍維持晴時多雲，僅日夜溫差較大的天氣型態。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，週末接續另一波東北季風增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；不過週日起更是伴隨顯著的乾冷空氣移入影響，屆時迎風北、東部降雨可望減緩並漸轉晴或多雲較穩定的天氣，但輻射冷卻也將加強、各地明顯轉冷。

「天氣風險 WeatherRisk」提到，目前預測北部至東部低溫有機會探至12到14度，中南部也有13到15度低溫可能，有機會為入冬以來的首波大陸冷氣團，目前預報持續穩定顯示週末轉冷趨勢明顯，雖強度仍有其不確定性，但建議可先做好低溫防範及保暖措施。

