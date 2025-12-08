本週2波東北季風報到 估週六有感降溫

氣象署氣象預報員趙竑說明，「從11號開始到12號，我們受到高壓影響，台灣環境還以比較偏向東北風的環境為主。不過我們可以看到，到了12號的晚上，大陸這邊就有一個比較明顯的高壓準備要南下。到了13號，台灣受到這個高壓的影響，附近是比較偏向比較明顯的東北季風。」

氣象署分析，這波東北季風過後，預估本週三10日會出現空檔、氣溫回升；不過緊接而來，13日週末開始東北季風再增強，且冷空氣較強，從白天一路降溫至晚間，不過目前模式仍在調整，冷空氣強度還有變動的空間，請民眾密切注意相關天氣預報。