本週2波東北季風接力 吳德榮：雨少晴天多





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(25)日)西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，由北而南、依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部15至23度，中部16至28度，南部17至29度，東部16至27度。

吳德榮表示，明(26)日「東北季風」減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成、苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫。

吳德榮說，週四(27日)另一「東北季風」挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。週五(28日)水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六、下週日(29、30日)大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；週五至下週日的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫；本週中南部清晨易有局部霧，行車亦需注意。下週一(1日)迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

吳德榮表示，最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，熱帶低壓今(25)日將通過菲律賓中部、進入南海，發展成「輕颱天琴」；向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台無影響。

