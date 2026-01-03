本鄉奏多剛宣布結婚！女優控遭性侵 還染性病

日本男星本鄉奏多。（圖／翻攝自X@k_hongo_staff）





日本35歲男星本鄉奏多於元旦宣布與圈外女性的結婚喜訊，獲得外界不少的祝福。不過，日前他卻遭到女優百合川みおり爆料，在10年前曾被男方強制發生性關係，甚至還傳染性病，並放出一則對話截圖作為佐證。

喜訊公開：本鄉奏多閃婚圈外人

本鄉奏多在元旦準點發佈了公告，宣布了自己和圈外女性結婚的消息，並表示「致所有一直支持我的人，以及所有幫助過我的人，雖然這是我的私事，但我還是想宣布，我已經登記結婚了」，最後更向粉絲喊話「我永遠不會忘記大家的感激之情，也會繼續努力做好每一份工作。期待大家一如既往的支持」。

女優驚爆「10年舊情」

日本網紅KOREKORE近日公開一則由百合川みおり提供的LINE對話截圖，內容顯示，她在恭賀本鄉奏多新婚之際，提及男方過去「只能對16歲以下的興奮」等言論，並表達一絲遺憾，指稱他「不再到處放蕩，令人有點寂寞、可惜」。對話中，「奏多」一方則簡短回應「新年快樂」與「謝謝」。

該對話截圖迅速在日本社群媒體上引發熱烈討論。隨後，有日本網友直接向百合川みおり求證兩人關係，她在個人推特上回應，表示兩人曾在她18歲時交往約3個月的時間，但因男方劈腿並傳染性病給她，導致戀情告終。

時機耐人尋味：網友質疑真實性

然而，似乎廣大的日本網友都認為這則爆料的可信度不高。本鄉奏多向來以零緋聞形象著稱，更以嚴重的潔癖與聲稱沒有性慾而聞名，甚至在宣布婚訊時，外界曾戲稱「他要怎麼接吻？」也有網友質疑，若爆料屬實，為何百合川みおり在長達10年後，選擇在本鄉奏多結婚的時間點才公開此事，時機點耐人尋味。

