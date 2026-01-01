本鄉奏多爆元旦婚訊 吉岡美穗、IZAM結束20年婚姻

（中央社記者戴雅真東京1日專電）2026年的第一天，日本演藝圈有喜訊也有分離，演員本鄉奏多透過社群媒體宣布與「一般人士」結婚。同時，結褵20年的女演員吉岡美穗與視覺搖滾樂隊SHAZNA主唱IZAM，在各自的社群媒體宣布離婚消息。

童星出身的本鄉以「報告」為題發文表示：「致一直以來支持我的各位，以及平時照顧我的相關人士們，雖然是私事，謹在此向大家報告，我已於近日完成入籍手續。」

他也提及結婚對象，表示「由於對方是一般人士，還請大家能夠給予守護與關心，將不勝感激。」

廣告 廣告

本鄉出生於1990年11月15日，現年35歲，曾出演NHK大河劇「麒麟來了」、「致光之君」，以及電影「殺戮都市GANTZ」等多部作品。

另一方面，吉岡在Instagram、IZAM在X分別更新貼文。兩人刊登了同一張圖片，並以聯名方式發表聲明表示，「謹向一直支持我們的各位報告。在作為伴侶迎來20年這個重要的節點，彼此經過思考並充分討論未來人生後，我們決定朝向各自不同的未來，踏出新的步伐。」

體育報知報導，兩人於2006年結婚，2007年4月長男出生、2008年11月長女出生、2010年11月次男出生，過去以恩愛夫妻形象廣為人知，如今為20年的婚姻生活畫下句點。

聲明中寫道，「至今為止，作為伴侶一起育兒、彼此扶持的時光，以及以家人身分共同生活的日子，還有孩子們，對我們而言都是無可取代、極其珍貴的寶物。」

兩人並表示，「今後我們的關係將如同摯友一般，仍會一如既往地相互合作，以父母的立場共同持續支持孩子們。」（編輯：陳承功）1150101