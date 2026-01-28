「本預料黃金交叉」 看完賴清德最新民調 林濁水驚：事態如此嚴重

震傳媒今（28）日公布最新台北市議題民調，其中針對總統賴清德施政滿意度調查，合計39.7%滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。前立委林濁水表示，傳統上泛藍色彩的工總和商總都對台美關稅談判稱讚有加，他原先預料總統聲望將出現黃金交叉，卻事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」。

震傳媒今公布的最新民調顯示，賴清德施政滿意度合計39.7%表示滿意、51.1%不滿意，其中13.7%非常滿意、26.0%還算滿意、22.6%不太滿意、28.5%非常不滿意，自詡為中間選民者則有53.1%表示不滿意。若與過往民調相比，台北市民對於賴清德的不滿意度下降2.9%，滿意度下降2.1%。

對此，林濁水今在臉書分析上述民調，並認為傳統上泛藍色彩的工總和商總，對於台美關稅談判稱讚有加，所以他本來預料總統聲望將出現黃金交叉，不料竟然事與願違，「難以理解，事態如此嚴重」。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

