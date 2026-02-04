６３本「總統級」購書清單這邊看！賴清德2026台北國際書展「大掃貨」
〔記者董柏廷／台北報導〕2026台北國際書展昨(3)日正式開幕，總統賴清德在致詞後由文化部長李遠陪同，親自走訪多個出版社攤位，以行動支持台灣出版產業，總計購入63本書籍，種類涵蓋文學、民主運動史、地緣政治、台語創作、圖文漫畫及棒球文化，展現極為廣泛的閱讀品味。
賴總統更透過臉書表示，看到不少朋友留言詢問書單，特別整理分享，並邀請大家一起挑幾本好書，讓閱讀成為生活的一部分，走近書本，也走進文化。
綜觀書單，台灣本土民主運動與國家認同議題占有重要比例。包含前衛出版社的《民主台灣一百年》、時報出版的《天命：許信良的一生見證》、明白出版的《臺灣人的歷史》以及春山出版的《成為「新二代」》等，顯見總統對於台灣社會脈絡與族群演變的深切關注。
去年帶領台灣隊奪下世界冠軍的「台灣隊長」陳傑憲自傳《突破極限的信念》、聯經出版的《野球與棒球》也赫然在列。地緣政治，賴總統購入了《不戰的勝算》、《中國模式的終點》及《解構美中冷戰》等書，緊扣台灣當前身處的國際情勢關鍵位子。
不僅關注嚴肅議題，賴總統的書單中也包含許多溫柔的感性之作。例如文學類有洪範出版的經典《玫瑰玫瑰我愛你》、九歌出版的《大腿山》，以及近期引發討論的《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》。甚至包含《課金派戀愛》、李喬經典小說改編漫畫《告密者》等圖像作品，顯示總統對於台漫與跨媒體轉譯的支持。
★總統賴清德2026台北國際書展購書書單：
(1)陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方(聯經)
(2)台灣感性：台灣的庶民日常，就是亞洲的感性風景(聯經)
(3)野球與棒球：跨海的白球與台日百年記憶(聯經)
(4)青色之花(聯經)
(5)日花閃爍：台語的美麗詞彙＆一百首詩(時報)
(6)天命：台灣民主運動者許信良的一生見證(時報)
(7)山爺(聯合文學)
(8)大腿山(九歌)
(9)在燈暗的時候唱歌給自己聽(悅知文化)
(10)覓蜆仔(鏡萬象)
(11)槍聲(經典版)：台語二二八小說集(前衛)
(12)蕉葉與樹的約定(鏡文學)
(13)從雲端走下來的家族──拉庫拉庫溪流域的遷移(健行文化出版社)
(14)一個春天的童話：小說亮均、亭均(前衛)
(15)民主台灣一百年：跨世紀的民主運動(前衛)
(16)祝你快樂：魏廷朝給孩子的信(前衛)
(17)台灣民主的中年危機：解嚴38年後的觀察與反思(左轉有書)
(18)台灣製造：MIT台菜與台灣味，台灣人的飲食故事(二十張)
(19)成為「新二代」：多元文化與地緣政治下的跨國婚姻子女(春山)
(20)此岸與彼岸：一個社會運動者的身心之旅(春山)
(21)李登輝與台灣的國家認同(有理)
(22)臺灣人的歷史：若林正丈拆解臺灣躊躇又持續變動的國族認同(明白)
(23)不戰的勝算：新冷戰關鍵時刻，四大行動計畫嚇阻中共侵臺野心(一卷文化)
(24)蘋果在中國：美國科技巨頭如何造就中國製造霸權(商業周刊)
(25)李喬經典小說漫畫套書：告密者＋哭聲(前衛)
(26)間隙(臉譜)
(27)怪島奇譚(蓋亞)
(28)金門衛生兵的日子(燎原)
(29)課金派戀愛(大辣)
(30)空笑夢圖像小說：第一卷．黃金樓(遠流)
(31)器官拼圖(鯨嶼文化)
(32)這裡不簡單1：不簡單的棒球場(小木馬)
(33)在鳥籠出生的小綠和他的朋友們(是路故事有限公司)
(34)爸爸的破酥包(華語、泰語雙語繪本)(斑馬線文庫)
(35)三隻腳的食蟹獴與巨人(大塊文化)
(36)請支援搜尋！你也可以用公開資訊破解共軍行動！(大塊文化)
(37)當AI取得話語權，人類還剩下什麼？：以當代哲學與溝通理論探討AI的語言、意識與作者權威性問題(商周)
(38)共同知識：揭開人類群體合作的邏輯，剖析經濟、政治、日常生活現象的隱藏規則(商周)
(39)十年一覺電影夢：李安傳(經典新版)(時報出版)
(40)我寫故我在：寫作文明大接力，人類想像力歷史造就AI世紀(時報出版)
(41)廚房キッチン(時報出版)
(42)我與城市(時報出版)
(43)繼承經濟：是時候談談父母銀行了，千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序(麥田)
(44)台灣古建築裝飾深度導覽圖錄(貓頭鷹)
(45)何日君再來(木馬文化)
(46)玫瑰玫瑰我愛你(洪範)
(47)穿越時光見到你：36場歷史縫隙的世代對話(文訊雜誌社)
(48)出太陽(九歌)
(49)撒旦的探戈(聯合文學)
(50)所在(聯合文學)
(51)掛蠓罩的暗暝(維京)
(52)突破極限的信念「陳傑憲」：從場內到場外，台灣隊長全力以赴的堅持與自白(聯經)
(53)工作排毒：讓你咻咻咻的工作編輯術(逗點文創結社)
(54)做書的人2：探訪韓國書業人士浪漫的人生選擇(逗點文創結社)
(55)入陣者：台灣勞工運動三十年，一場尊嚴與抵抗的對話(衛城出版)
(56)敵人 L’ennemi(大塊文化)
(57)循環在有無之間：永豐一百年的永續智慧(大塊文化)
(58)「發現太平洋抹香鯨」三部曲：台灣π、海洋台灣新地標、浮島(大塊文化)
(59)中國模式的終點：從科舉帝制到數位威權，揭露中國式治理制度的宿命(今周刊)
(60)馬斯克的X帝國：矽谷最瘋狂！一場價值440億美元的推特權力遊戲(今周刊)
(61)解構美中冷戰：看懂比美蘇更複雜的新格局，從貿易戰到軍備競賽，台灣身處關鍵十字路口(今周刊)
(62)圍堵中國：全球抗中新秩序下的中國末路與台灣生存新戰略(今周刊)
(63)為什麼全世界都在缺貨？：跨越全球的供應鏈風暴，揭開穩定生活的幻象(今周刊)
