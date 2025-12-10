札幌「像家一樣放鬆」的旅行！入住童話小木屋風格包棟民宿，廚房＋洗烘衣機完美配置，北海道親子自駕住宿首選
想找一間在札幌能「像家一樣放鬆」的住宿嗎？札幌木光煦日民宿（NO.11 美黛子之家） 是我們心中最愛的札幌 包棟住宿推薦，外觀像是童話小木屋，地點鬧中取靜，在地鐵學園前站附近，交通方便，附近有超市、藥妝店、西松屋、摩斯漢堡、便利商店，生活機能超好。
整棟包棟設計，三間臥室可容納6至12人，還有完整廚房、洗衣機、烘衣機與專屬停車位，晚上邊聊天邊吃晚餐，有種在札幌有個家的感覺，對帶孩子的家庭，這裡真的超方便，是北海道親子民宿與札幌自駕住宿的首選。
旅途結束那晚，我們在客廳聊天、笑聲在木質空間裡迴盪，旅行不只是看風景，而是找到一個讓人想再回來的地方，札幌木光煦日民宿，就是那個能讓人放慢腳步、安心做自己的家，不論是親子旅遊、好友出遊還是自駕旅行，都很適合。
那天我們抵達札幌時，陽光正好，風從街角輕輕吹過，讓人不自覺放慢腳步，盡情體驗北海道的秋天，這趟旅程，我們沒有選擇華麗飯店，而是選擇一棟藏在學園前住宅區的小屋：札幌木光煦日民宿。
前一天，民宿管理公司「美黛子之家」會傳訊息提供電子密碼，輸入密碼就能進入，入住方式相當簡單，如果擔心可以在晚上睡覺前關上暗鎖，但日本治安很好，其實是不用太擔心。
入住時間為下午 3 點後，退房時間為早上 10 點前
推開門， 木頭的香氣混著陽光味道，一切靜靜地，無聲的說歡迎，附近是靜靜的住宅街，散步起來很舒服，有種融入札幌人生活的節奏。
NO.11 札幌木光煦日民宿附近大眾運輸：
位在札幌市豐平區學園前站附近，從地鐵東豐線「學園前駅」步行約 7 分鐘就能抵達
民宿是整棟包棟的，三間房都在二樓、一樓是客廳、廚房與衛浴空間，蠻適合家庭旅遊或親子同遊
包棟可以獨享整間，不怕吵到別人，但八點後還是要降低音量以免警察來敲門喔
整棟以溫潤的木質調為主色，從地板、傢俱到窗框，都散發自然的風格，搭配柔和燈光，白天光影灑在木地板上，夜裡又多了一份安靜的氛圍，讓人真的有種「在日本朋友家借宿」的感覺
廚房設備齊全
旅行不一定要天天外食，尤其帶著孩子或長輩同行，能自己煮飯其實是一種幸福，美黛子NO.11 木光煦日民宿的廚房設備齊全：IH爐、電子鍋（煮飯）、微波爐、冰箱、餐具、調理器具一應俱全
我們晚上去超市買了食材，大家分工合作有人切菜、有人煮湯，當然還有日本超市很方便的即食食物，晚餐時間笑聲也跟著滿溢整間屋子，這就是包棟民宿最迷人的地方，自在吃飯和聊天
房型介紹與空間設計
C ROOM
臥室部分都在二樓，總共有三間四人房，每一間都延續了「木光煦日」的簡約風格，純白牆面、木質點綴與對外窗的柔和光線，構成了最舒服的睡眠空間
A ROOM
白天陽光會從兩側窗灑進房裡，這面早上光線會比較充足，晚上則能在暖黃色燈光下入睡，淺木色地板搭配白牆，採光佳
民宿的浴室有2間，一間是1F含浴缸的，還有一間就是2F房間裡的這個淋浴間，不會塞車
B ROOM
B Room 是二樓中間的一間，柔白的牆面與木地板交織成乾淨的空氣感，床舖寬敞柔軟，沒有多餘裝飾，卻有讓人一踏進就想深呼吸的寧靜
洗衣間和浴室
民宿有提供洗脫烘功能的洗衣機與曬衣設備，對長天數旅行來說相當實用，洗完衣服能馬上烘乾，第二天又能清爽出門
一樓洗衣間旁的浴室是有浴缸的，秋天冷冷的泡個熱水澡格外舒服
生活機能
離民宿不遠就是這間超實用的「The BIG 豐平店」(無法退稅)，裡面什麼都有：從 生鮮超市區（BIG）、百元商店 DAISO、到藥妝店 ツルハドラッグ（TSURUHA）還有餐廳、西松屋（超好買），一整棟能搞定吃喝採買，對親子旅人來說超方便，走路大概三分鐘就能到
「The BIG 豐平店」旁邊也有Tokou Store東光超市、摩斯漢堡、思夢樂和7-11便利商店（買早餐）
附近的生活機能超棒的，不管是採買食材、買宵夜，或是出門散步都超方便，但又不在市區那般吵雜，沒有觀光區那麼熱鬧，但卻能讓人感受到最貼近「札幌生活」的節奏，早上被陽光喚醒、傍晚去便利店買牛奶，晚餐超市買東西吃，餐桌邊聊聊天，這就是我們想要的旅行模樣
木光煦日民宿雖然在住宅區，但離主要景點也不遠，只要搭電車幾站就能到達札幌市區
札幌電視塔／大通公園：搭地鐵 3 站，15 分鐘內就到
札幌啤酒博物館：開車約 10 分鐘，是超熱門親子＋大人景點
北海道大學銀杏大道：開車十五分鐘，秋天金黃一片，非常壯觀
如果要我一句話總結：非常推薦，札幌木光煦日民宿（NO.11 美黛子之家）不是那種華麗耀眼的飯店，而是旅人能真正放鬆的「家」，民宿內舒服的氛圍，木頭香氣和明亮採光。
而且整棟包棟設計，空間寬敞、不怕吵到其他人，三間臥室加上完善廚房、洗衣設備與浴室，對我們這種親子家庭來說非常棒、幾乎是完美配置，民宿的地點也很棒離地鐵學園前站步行約七分鐘，附近就有超市、藥妝店與餐廳，採買或覓食都輕鬆，那種「融入當地生活」的感覺，正是這間民宿最動人的地方。
但是，如果你習慣飯店式服務（每日打掃、櫃檯接待、附早餐），或是想住在市中心感受熱鬧氛圍，這裡可能會稍顯安靜，而且因為離地鐵雖然走路七分鐘，但個人覺得既然有車位，租車會比較方便喔。
整體來說，札幌木光煦日民宿是那種能「讓旅程變慢」的民宿，不論你是帶家人來北海道賞雪、或是家族旅行都很適合，這裡有種被光與木包圍的午後，一個能真正安心睡去的夜晚。
札幌美黛子之家-木光煦日民宿 NO.11
地址：8 Chome-1-5 Toyohira 5 Jo, Toyohira Ward, Sapporo, Hokkaido 062-0905日本
官方網站：美黛子之家 Miyoko Villa
時間：入住時間為下午 3 點後，退房時間為早上 10 點前
停車：門口有兩個停車位
設施：廚房、洗衣機、烘衣設備、Wi-Fi、兒童餐椅、浴缸
文章來源：卡夫卡愛旅行
