札幌圓山動物園捕獲棕熊 現已「賜死」

▲日本札幌市中央區的圓山動物園，12日捕獲1頭棕熊，研判就是近日闖入園區、留下腳印的那隻，已將其捕殺。（圖／翻攝自雅虎日本）

[NOWnews今日新聞] 日本札幌市中央區的圓山動物園，近日驚傳有熊出沒，為了遊客和工作人員的安全而宣布閉園，同時設法圍捕，並於12日在園內設置的誘捕籠內，發現一頭體長逾1.1公尺的棕熊，已將其捕殺。

綜合《NHK》、《共同社》報導，本月9日至11日，圓山動物園和北海道神社區域，多次被發現有熊出沒，不只被監視器拍下其身影，就連園內金屬網也被抓或咬破洞，引發恐慌，1位30多歲的女性遊客表示，自己到訪前並不知道有棕熊出現，是來了之後才看到處處設有提醒和限制措施，相當驚訝，有鑑於最近熊出沒的頻率似乎越來越高，很擔心如果晚上出門遇到該怎麼辦。

札幌市12日證實，被捕殺的熊是雄性，體長逾1.1公尺，腳掌寬度11公分，根據毛色和體型大小等情況判斷，相信就是連日闖入園區的那頭棕熊。不過因無法確定是否還有其他熊隻出沒，保險起見，會等到15日之後再決定是否重新開放圓山動物園。

1位70多歲的當地居民也透露，自己在附近住了大約30年，第一次看到離市區這麼近的熊，聽說熊已經被捕殺，雖然鬆了一口氣，但還是想再觀望看看，再決定是否出門。

