札幌圓山動物園「關閉兩週重啟」 不到一天又現熊蹤

札幌市圓山動物園重新開放不到一天，又有民眾在附近目擊熊。圖為日本岐阜縣大野郡白川村，設有「熊出沒注意」的警告標示。路透社資料照



據日本媒體今天（11/26）報導，北海道札幌市的圓山動物園，本月稍早因為有熊闖入，封閉長達兩週的時間，昨天上午重新開園，不料當天晚上又有民眾在附近看到熊，警方推測這次是一隻小熊，將加強警戒。

據北海道文化放送（UHB）報導，本月11日上午凌晨0時30分左右，圓山動物園的監視器，拍到一隻熊在園區內走動，凌晨0時45分，更拍到熊緊抓著園區窗戶的樣子，札幌市同天緊急宣布，圓山動物園封閉兩週。

昨天早上，圓山動物園結束為期兩週的閉館，重新開放園區，不料才開園不到一天的時間，當天晚間10時20分左右，在動物園附近，有男子在開車時，目擊熊的身影，立刻打電話報警。

據悉，熊出現的位置，是圓山公園的坂下棒球場一帶，今天上午，札幌市職員到現場調查足跡等行蹤。

警方說明，昨天晚間民眾目擊的熊，應該是體長約80公分的小熊，將持續保持警戒。

