札幌地鐵大停電「全線停駛6小時」 兇手竟是1顆鋁箔氣球

日本大眾交通工具相當方便，日前北海道札幌卻發生大規模停電事件，導致全線停駛長達約6個小時、超過8萬名乘客受影響。札幌市交通局今（5）日公布調查，造成大規模停電的原因是有一名乘客攜帶鋁箔氣球，氣球被吹進軌道與發生摩擦，使高壓電線一度短路。

根據日媒《UHB北海道文化放送》報導，這起事件發生於11月3日下午3時10分左右，札幌市地鐵東西線「南鄉7丁目站」至「新札幌站」間突然發生大規模停電，全線停駛長達6個小時，造成超過8萬名乘客受影響。札幌市交通局今日指出，經交通局調查發現，「大通站」至「巴士中心前站」之間的西行隧道天花板及電車線上出現焦痕與融化痕跡，現場並尋獲殘留的鋁箔氣球。

透過巴士中心前站月台監視錄影畫面，清楚拍到一名乘客手中氣球被風吹離，飄進隧道深處。調查顯示，氣球與電車線接觸瞬間產生火花，導致「南鄉」、「大谷地」、「新札幌」三處變電站的保護系統啟動、自動切斷電源，進而引發全線停電。所幸設備經檢測後並無嚴重損壞。

原本交通局計畫在部分區段進行折返運轉，但由於「發寒南站」到「宮之澤站」之間兩列列車因電力中斷導致電池耗盡、無法自力移動，只得再次調整行駛區間。最終全線於晚間9時左右才恢復運轉，並於10時30分全面恢復正常。

對此，札幌市交通局也呼籲，乘客搭乘地鐵時應避免攜帶可能導電的鋁箔氣球或金屬物品，以免再度造成類似意外。

