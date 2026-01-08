札幌夢幻雪景再加一 「羊之丘雪地公園 2026」登場，免帶裝備在巿郊就能玩雪「趣」！







札幌著名的人氣雪地公園冬季限定的「羊之丘雪地公園 2026（羊ヶ丘スノーパーク）」





【旅遊經 洪書瑱報導】

札幌是北海道首府，在冬日之際，展現如同一種純白色的夢幻，札幌在冬季不僅有壯觀的雪祭，還有浪漫的燈飾、極致夜景以及溫暖的溫泉，除了在札幌站前大道、南一條大道、札幌市北3條廣場（AKAPLA）、札幌車站南口站前廣場，數十萬顆 LED 燈將城市妝點成浪漫銀河的「札幌白色燈樹節」外，02/04 - 02/11也將舉行第 76 屆 札幌雪祭。另外，在市近郊的知名觀光景點「羊之丘展望台」，也將於明(9)日至3月8日（日）推出冬季限定活動──「羊之丘雪地公園 2026（羊ヶ丘スノーパーク）」。相關活動結合壯麗雪景、豐富雪上活動，也因便利交通等因素，讓旅客無需準備專業裝備，即可輕鬆體驗北海道經典玩雪樂趣。





「羊之丘展望台」距離札幌市營地下鐵東豐線「福住站」僅約12分鐘車程，是市區內少見能同時欣賞城市景觀與雪原風光的觀光據點。冬季期間，園區化身為雪地公園，吸引親子家庭、海外旅客及首次造訪北海道的遊客前來體驗。為此，蒐羅「羊之丘雪地公園 2026」為札幌冬季人氣景點必訪的三大理由：





一、城市雪景＋地標合影 札幌絕景一次到位──







與克拉克博士像同框、體驗北海道冬季魅力





羊之丘展望台是札幌是少數能同時欣賞遼闊雪原與市區景觀的觀光據點。冬季造訪，旅客可在北海道代表性地標「克拉克博士像」前合影留念，並以銀白札幌市街為背景，拍攝極具北海道意象的紀念照片；園內同時設有「札幌雪祭資料館」，讓旅客即使非雪祭期間，也能深入了解札幌冬季文化。









園區內的「札幌雪祭資料館」





二、免帶裝備高CP值 一張門票玩遍雪上體驗──









親子雪上甜甜圈滑行,從大人到小孩都能瘋玩！





「羊之丘雪地公園」主打「兩手空空就能玩雪」，入場門票即包含多項雪上活動及遊樂道具免費租借服務，包括：雪上甜甜圈、雪橇與步行滑雪板等，旅客只需穿著保暖衣物即可立即體驗。園區距離地下鐵東豐線「福住站」僅約12分鐘車程，交通便利，特別適合海外旅客與自由行安排。









不用帶裝備就可以玩各種雪上活動





三、親子同樂設計 大人小孩都能盡興──









雪屋體驗（Kamakura）： 進入用雪堆砌而成的巨大雪屋，感受意想不到的溫暖空間





園區中規劃多元雪上活動，包含：雪上甜甜圈滑行、迷你雪人製作、巨大雪屋（Kamakura）體驗，甚至還有專為幼兒設計的兒童雪地遊戲區，另有步行滑雪與雪鞋漫步體驗，無論是親子家庭、情侶或首次造訪北海道的旅客，都能依照需求享受冬季玩雪樂趣。









迷你雪人製作



此外，明(9)日起至2月28日期間，園區將推出「迷你雪像製作體驗」，由專業指導員帶領，實際體驗與札幌雪祭相同的雪像製作工法，完成後並頒發認定證書，()成為冬季旅程中難得的深度文化體驗，但提醒此活動需事前預約。相關訊息可至網頁(https://x.gd/bFbxK)查詢！

※.【羊之丘雪地公園 2026（羊ヶ丘スノーパーク）】活動資訊──



活動期間：2026年1月9日（五）～3月8日（日）

開放時間：10:00～15:00（最後入場 14:45）

地點：札幌羊之丘展望台（北海道札幌市豐平區羊之丘1番地）

入場費：大人 1,000日圓／中小學生 500日圓／學齡前兒童 免費

交通方式：地下鐵東豐線「福住站」轉乘巴士至「羊之丘展望台」，約12分鐘



