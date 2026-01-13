札幌經典遊景點推薦！北海道新地標JR TOWER、必買伴手禮六花亭、大通公園必玩亮點

文／景點+ 張盈盈整理

札幌是許多人心中的北海道玄關城市，更是融合自然、購物、美食與城市景觀的經典旅遊地。從札幌車站出發，百貨公司、商場與地下鐵路網無縫串連，再加上最新地標 JR TOWER 的登場，就算外頭飄雪、寒風刺骨，也能在室內盡情享受北海道的都市魅力。走到戶外，城市中心那條綿延約 1.5 公里的大通公園，以四季變換的花卉、活動、綠意與藝術雕塑著名，是旅行札幌必訪的代表景點。沿著公園散步，視線盡頭更能看見象徵北海道的地標札幌電視塔靜靜佇立，映入眼簾的畫面讓人特別有「我真的來到札幌啦！」的感覺，到札幌必遊代表性景點快筆記下來！

圖 / MOOK墨刻出版，以下同

JR TOWER 展望室T38

JR TOWER 為北海道最高的建築，38 樓的展望台 T38 擁有360 度的遼闊視野，白天能欣賞飛機起降， 夜晚的燦爛夜景則為情侶約會首選。能將街景盡收 眼底的「展望廁所」也是一大特色，男性有機會務 必試試。

JR TOWER 展望室T38

交通：JR 札幌駅東側徒步約1分

地址：札幌市中央区北5 条西2-5 (JR TOWER 6F入場)

011-209-5500 10:00~22:00 ( 入

場至21:30)

網址：www.jr-tower.com/t38/

札幌電視塔 さっぽろテレビ塔

札幌電視塔位於大通公園北端，與東京鐵塔同為橘 紅色鐵塔造型，是札幌的地標之一。現在的札幌電 視塔單純作為展望塔之用，可以清楚地欣賞到大通 和鄰近的薄野的閃爍夜景，在札幌雪祭與冬季白燈 節時，更可說是最佳貴賓席。

札幌電視塔

交通：地下鐵「大通」站27號出口徒步約3分、JR札幌駅徒步約17分

地址：札幌市中央区大通西1

電話：011-241-1131

營業時間：9:00~22:00 ( 展望台最終入場 21:50 )

網址：www.tv-tower.co.jp

時計台

札幌市代表建築之一的時計台位於大通北側，可愛 的白色木造建築、紅色屋頂和鐘塔，在高樓的包夾 下顯得相當嬌小。時計台建於1878 年，最初是作為 札幌農學校( 北海道大學前身) 的演武場和活動廳之 用，目前已是日本現存最古老的鐘樓。

時計台

交通：地下鐵「大通」站6 ・16 號出口徒步5分、JR札幌駅南口徒步約10分

地址：札幌市中央区北1 条西2

電話：011-231-0838

開放時間：8:45-17:10 (入館至17:00)

網址：sapporoshi-tokeidai.jp

開拓使與五角星

附帶一提，如果你對舊建築感興趣，應該會發現札幌市 內的古老建築如道廳、清華亭、時計台和豐平館等，都有著五角星的標記。這個標記是 日本政府在1869 年正式派遣開拓使前來管 理北海道時，代表著開拓使的標記，造型意 象來自於極北之地的北極星。另外，北海道 三大啤酒之一的札幌啤酒(SAPPORO BEER) 也以黃色的五角星為LOGO，那是因為札幌啤酒最早可是開拓使的麥酒釀造品牌唷！

大通公園

大通公園以北1 条作為起點，一路延伸至北12条， 沿著帶狀的公園行走，噴泉、雕塑與綠蔭處處，薰衣 草和各種草花依著季節綻放，街頭藝人的樂聲時常飄 盪在漫步閒坐的人們四周，札幌「公園都市」的美名 在此得到最好的印證。

大通公園

交通：地下鐵「大通」站2・5・6・8・27 號出口、東西線「西11丁目」

站1 ・4號出口徒步約1分；從JR 札幌駅徒步約15分

地址：札幌市中央区大通西1-12

電話：011-251-0438

開放時間：自由參觀

網址：odoripark.jp/

注意事項：除喫煙所及設有菸灰缸之地點外，公園內禁止吸菸

大通公園遊玩亮點1

札幌觀光幌馬車

札幌觀光幌馬車從1978 年持續至今已超過30 個年頭， 以可愛馬匹拉乘的雙層馬車，是在市區中難得一見的景 象，一圈約40 分鐘的路程，從大通公園帶著搭乘者緩 步遊賞附近景點，在輕輕搖晃的馬車上，一路在達達馬 蹄聲與自然微風中享受沿途景致。

交通：地下鐵「大通」站5 號出口旁

地點：大通西4丁目

主要時間段：4 月末~11月初10:00~12:00、13:00~16:00( 9~11 月至15:00 )，雨天、週三休

札幌觀光幌馬車。

大通公園遊玩亮點2

玉米攤

期間限定的玉米攤已成為札幌的代表夏日風物詩，在這 裡不但可以吃到鮮甜多汁的玉米，還可購買馬鈴薯、各 式飲料及きびっち( 玉米攤的吉祥物) 的相關商品。

活動地點：大通西1~7丁目(1~4丁目最多)

活動時段：4 月底~10月中旬9:30~17:30 ( 札幌啤酒節期間至19:00 )

大通公園遊玩亮點3 大通公園四時祭典

春末夏初的YOSAKOI 索朗節

YOSAKOI ソーラン祭り

時至6月，YOSAKOI 索朗節為北海道的夏天揭 開序幕。YOSAKOI 索朗節其實是舞蹈比賽，來 自全國各地的參賽者不限資格、舞種，僅需將 索朗(SORAN) 的節奏放入自選歌曲中就可以參 賽，每年都吸引300 組以上的隊伍參加。華麗 的舞台、服裝和原創舞蹈都令人興奮不已，活 動期間也有機會加入舞者們，一起大跳索朗舞。

時間：6 月上旬，為期5 天

網址：www.yosakoi-soran.jp

盛夏的札幌大通啤酒節 さっぽろ大通ビアガーデン

到了8 月盛夏， 啤酒季就正式來臨。這段 時間， 大通公園變成了各家啤酒的戶外主題餐 廳，只要挑選想喝的啤酒廠商，現場購買票券 換取啤酒及下酒菜，就能和當地民眾共享難得 的夏日夜晚。微涼的夏夜裡，公園裡人聲喧嘩、 觥籌交錯，儼然一幅充滿歡樂的夏季風情畫。

時間：約7 月下旬~8 月中旬

網址：www.sapporo-natsu.com

初冬之際的白色燈樹 Sapporo White Illumination

在11月下旬，札幌白色燈樹為札幌帶來浪漫 氣息。將近50 天的時間裡，大通公園被巨型 燈飾妝點得夢幻極了，同時還有來自德國慕尼 黑的歐洲聖誕市集可以逛逛，讓人感受到北國 冬天的幸福氣氛。

活動時段：大通公園11 月下旬~12 月下旬、其他地點11月下旬～3月左右

活動地點：大通公園、駅前通り、南1条通り、北3条広場、札幌駅南口駅前広場

網址：white-illumination.jp

隆冬時分的札幌雪祭 さっぽろ雪まつり

每年大雪紛飛的2 月初，位於札幌的大通公園 即揭開如夢如幻的「札幌雪祭」。在雪祭期間 公園一分為二，左右各一條大道，中間則陳列 各式巨大雪雕。在主題廣場，更有五彩雷射燈 光投射、高達5 層樓的超大型雪雕，還有定時 演出的各項表演節目，吸引成千上萬的旅客駐 足欣賞。

活動時段：2 月初，為期約7~8 天

交通：大通西1～12丁目、札幌市體育交流施設、薄野南4

条通～南7条通

網址：www.snowfes.com

六花亭 札幌本店

伴手禮的部分會推薦六花亭，與白色戀人同樣以白巧克力聞名的百年老店六花亭， 設立於札幌車站附近的本店有10 層樓高，一樓販售 各式甜點蛋糕、六花亭雜貨，2 樓有六花亭咖啡廳， 其他樓層還包含音樂廳、藝廊、YAMAHA 音樂商店等， 是個享受甜點與藝術的綜合地。

六花亭 札幌本店

交通：JR 札幌駅徒步約3 分鐘札幌市中央区北4 条西6-3-3

電話：011-261-6666

營業時間：1F 店鋪10:00~17:30，2F 咖啡廳11:00~16:30 (L.O.16:00)

網址：www.rokkatei.co.jp

丸美珈琲店 大通公園本店

這家札幌知名的咖啡 館由獲獎無數的後藤 所開設，從烘培到鑑 定， 也有咖啡界的 「侍酒師」般的世界 認證地位。這裡除了 新鮮自烘出能將產地 風味適切發散的美味 咖啡，世界各地的推 薦得獎莊園豆，也能 滿足咖啡迷的味蕾。

丸美珈琲店 大通公園本店

交通：地下鐵「大通」站37號出口徒步1分

地址：札幌市中央区南1条西1-2 (松崎ビル1F)

電話：011-207-1103

營業時間：10:00~20:00，週日、例假日10:00~19:00

網址：www.marumi-coffee.com

SAPPORO FACTORY

由開拓使麥酒釀造所改造的SAPPORO FACTORY 分為多棟分館， 2 条館與3 条館間的透明天井拱廊 (Atrium) 最具代表，改建自釀造所的紅磚館則充滿 復古情調，內部也保留了當初釀造的模樣開放參觀， 並有提供獨家啤酒「開拓使麥酒」的啤酒餐廳。

SAPPORO FACTORY

交通：地下鐵東西線「バスセンター前」站8號出口徒步約7分、JR札幌駅徒步約17分

地址：札幌市中央区北2条東4

電話：011-207-5000

營業時間：10:00~20:00、 餐廳11:00~22:00 ( 依店家而異)

網址：sapporofactory.jp

從自然、建築到美食購物，札幌以豐富而經典的魅力陪伴旅人探索每個角落。下次再訪北海道，不妨放慢腳步，把這些城市亮點重新走一遍，你會發現札幌在不同季節都有全新風貌，值得一來再來。

