札幌雪祭落幕 遊客搶拍雪雕、冰雕最後瞬間
[NOWnews今日新聞] 日本北海道冬季特色活動「札幌雪祭」於11日圓滿落幕。在為期8天的展期中，光是其中兩個會場就吸引了超過250萬人前來觀賞。不過在雪祭結束之後，另一個活動「拆除雪雕」也在12日展開，吸引許多遊客圍觀。
綜合日媒報導，第76屆札幌雪祭自本月4日開始舉行，並於本月11日正式落幕。今年在大通公園的大通會場、薄野會場、社區巨蛋會場共展出了約200座大型雪雕與冰雕。
在為期8天的展期中，大通會場吸引了192萬6000人次造訪，比去年增加了15萬6000人。社區巨蛋會場共有61萬3000人次，而薄野會場則有137萬8000人次前來觀賞。據執行委員會表示，此次光是在大通會場與社區巨蛋會場，就有超過254萬人造訪，這是疫情之後，札幌雪祭來客數首次超過250萬人。
在12日清晨，札幌雪祭另一指標性活動「拆除大型雪雕」正式開始；此外，薄野會場則是於11日晚間就開始進行拆除冰雕的作業。許多觀光客一邊拍攝照片與影片，記錄下這些雪之藝術被大型重機拆除的瞬間。
下一屆札幌雪祭預計於2027年2月4日至11日舉行。
