札幌首降雪夢幻白雪吸睛！北海道旅遊團「狂降1萬」真相曝

日本北海道札幌迎來入冬首場降雪，街頭被白雪覆蓋，畫面夢幻吸引許多旅客準備追雪。近期有旅客發現北海道旅遊團價格大幅下滑，8天不到4萬元，直接優惠一萬元，引發民眾聯想是否與熊害有關。然而，旅行社業者解釋，價格下降主要是因為11月至年底為旅遊淡季，加上航班增加導致供過於求，以及針對未售出機位推出的晚鳥優惠，與熊害並無直接關聯。

北海道札幌8日晚上迎來初雪。

北海道札幌於8號晚上降下今年入冬後的首場雪，民眾一早醒來看到積雪堆得跟寶特瓶一樣高，相當興奮。漫天雪花落下，地上楓葉覆蓋著薄薄一層白雪，白雪靄靄覆蓋大地和房子，景色十分迷人。台灣人向來喜愛前往日本追雪賞楓，冬季的機票和行程通常較為昂貴，但近期卻出現許多便宜促銷。

有旅行社業者推出11月19日出發的北海道8天行程，價格不到4萬元，12月初的6天行程則是2萬元初頭，甚至還有11月20日出發的行程最高折扣達一萬元。這些優惠價格讓不少旅客聯想是否因熊害嚴重導致有人取消行程，才釋出這些特價。

北海道札幌8日晚上迎來初雪。

旅行社業者陳建欽表示，從11月份到年底前一直都是旅遊業較為淡的季節，因為12月就要過年了。另一位旅行社業者賢哥分析，熊害影響的大多是自由行旅客，團體旅遊促銷增多主要是因為淡季、航班選擇性增加以及晚鳥優惠。他解釋，現在的促銷是針對供過於求的問題，目前參加團體旅遊的大部分是公司行號的員工旅遊或招待團，散客本來就比較少。

旅行社在出團時通常會購買一定數量的機位，但即使團員人數達到開團門檻，機位可能還有剩餘，因此會在出發前推出晚鳥促銷。賢哥補充，團體行程會前往許多觀光景點，這些景點不會只有單一旅行團，而是會有很多團體或在市區活動。

北海道札幌8日晚上迎來初雪，隔天早上積雪跟寶特瓶一樣高。

旅遊達人還指出，11月還不是最旺的雪季，要到12月底至隔年1、2月才會價格較高。因此，對想要前往北海道賞雪的旅客來說，現在正是出發的好時機。

