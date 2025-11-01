朱下鄭上！朱立倫卸任高喊團結：這4年最辛苦…我永遠不會忘記黨的栽培

記者陳思妤／台北報導

朱立倫出席國民黨全代會致詞（圖／翻攝畫面）

國民黨今（1）日舉行全代會，國民黨新任主席鄭麗文正式接任黨主席。朱立倫4年任期期滿，致詞時喊話國民黨只有團結一條路，在鄭麗文帶領下必須團結，只有團結才會更強、更好。他也有感而發說，這四年來是最辛苦的挑戰，「我永遠不會忘記黨的栽培，我永遠不會忘記各位對我的加油跟鼓勵」，一同團結，國民黨加油、台灣加油。

朱立倫致詞時表示，歡迎同志們共同與會，團結一心，未來在鄭麗文帶領下，國民黨能夠更好、更強，感謝過去這四年來全黨同志上下一心，不管在年輕化、國際化、內造化、黨務改革輕量化，都做了非常多努力，大家犧牲奉獻，尤其年輕化成果讓國民黨重新找回年輕人支持，謝謝辛苦同仁、黨務幹部、志工的努力。

廣告 廣告

「這四年來也是最辛苦的挑戰」，朱立倫說，2022贏得15縣市，地方首長每一位都認真努力、深耕基層，讓國民黨獲得更多支持；2024雖然很遺憾，總統大選在野沒辦法合作成功，但在立法院成為國會最大黨，在立法院長韓國瑜跟副院長江啟臣帶領下，發揮最大戰力，國民黨團團結一致，結合民眾黨通過福國利民法案，捍衛中華民國、保護所有民眾權利。他請大家，用掌聲感謝韓國瑜還有立法院黨團。

朱立倫提及，民進黨絕對不會甘願，今年竟然發動有史以來、唯一一次、世界民主歷史從未見過的大罷免，但國民黨所有同志上下一心，民眾更是團結努力，最後以31：0完封完勝，謝謝大家的辛苦。他還提到，過程中許多同志被民進黨司法追殺迫害，必須持續支持同志、黨工、志工度過難關、團結一致。

朱立倫說，國民黨是大家庭，在黨主席選後，他就說，「我們只有一個國民黨，只有團結一條路」，在鄭麗文帶領下必須團結，只有團結才會更強、更好。朱立倫說，「非常感恩黨對我的栽培，我以身為48年國民黨員為榮」，感謝將近30年來許許多多默默支持他的好朋友，在各個角落鼓勵跟支持他。

「我永遠不會忘記黨的栽培，我永遠不會忘記各位對我的加油跟鼓勵」，朱立倫高喊，一同團結，國民黨加油、台灣加油。

更多三立新聞網報導

【朱下鄭上】鄭麗文接黨魁「黨內3難題」待解 輩份不足恐令不出黨中央

【朱下鄭上】鄭麗文「黨外危機」曝 政治評論員：紅統標籤將成衰敗主因

國安局曝中共意圖對台「長臂管轄」 朱立倫：有點製造恐怖的氣氛

交棒前最後叮嚀！朱立倫親給鄭麗文「持家建議」：任勞任怨最重要是任謗

