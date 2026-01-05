朱亞虎、彭振聲認罪是關鍵…黃帝穎強調柯文哲「低消10年以上」：共犯圖利的部分也躲不掉

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲京華城弊案和政治獻金、公益侵占案，日前結束言詞辯論，被檢方建請法院判處28年6個月徒刑，一審將於3月26日宣判。對此，律師黃帝穎今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，因鼎越公司前董事長朱亞虎認罪行賄210萬元和台北市前副市長彭振聲認罪有共犯圖利的連結，柯文哲一審風險很高。

對於柯文哲一審可能結果，黃帝穎表示，免於10年刑期的機率較低，而會被重判的風險高是因為被起訴的條文是違背職務收賄罪。

黃帝穎提到，柯文哲的行動硬碟像是帳本，裡面包括謝國樑的200、踩飛輪300等其他數字全都是萬元為單位，在此前提下，法院就能去認定「小沈1500」不是時間；就算一直答辯是時間，沈慶京也不認，柯文哲還是會卡到朱亞虎的那筆210萬。



黃帝穎指出，因為朱亞虎認罪行賄210萬，目前身分同樣是轉作汙點證人、處於認罪狀態，「我要說這10年的所有貪汙案件，只要有汙點證人認罪行賄的，無一收賄判無罪。」他說，就算1500萬不算，210萬也躲不掉。



至於柯文哲不斷聲稱朱亞虎認罪是被威逼利誘，黃帝穎表示，法官對此只有一句話：「你朱亞虎的律師就坐在他旁邊，他被威逼利誘，他的辯護人會不講話嗎？」他直言，要是遇到這種情況，他們做律師這行的馬上就異議、要求記名筆錄了。



黃帝穎說，所以是朱亞虎的律師幫他做完整體評估後，以朱的最佳利益和事實還原的情況下，才會去認罪行賄210萬，而這對柯文哲的違背職務收賄罪一樣會成立，「這條犯罪就是低消10年」，光是這條就很難逃過選罷法禁止參選的資格。



黃帝穎指出，此外另一關鍵即是彭振聲的認罪，他提到當時彭家裡出現一些變故，原本柯文哲和民眾黨的態度都是要將責任推給彭振聲，一出事就喊話、送暖給彭，那時很多人猜測會不會因此翻口供，結果彭振聲說自己無所顧忌、稱「要全講出來」，維持認罪圖利。



黃帝穎說，彭振聲還鞏固幾個事實，包括柯文哲下紙條寫要求彭加速行政流程，當庭確認是柯給他的；彭振聲也說，很多案件是副市長處理，但京華城案最後定奪的是柯文哲，這兩個事實加上彭認罪圖利，柯文哲在當中共犯圖利的部分也躲不掉。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

