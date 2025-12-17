朱俐靜乳癌病逝4年！44歲冥誕影像展成「最感人生日禮物」 粉絲淚崩

記者陳宣如／綜合報導

已故歌手Miu朱俐靜於2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。昨（16）日迎來她的44歲冥誕，朱俐靜國際後援會特別策劃影像回顧展和慶生活動，邀請粉絲一起重溫她生前的音樂與舞台瞬間。現場聚集大量粉絲，大家透過照片與影像回顧她的舞台表演與生活片段，沉浸在她的歌聲與表演氛圍中，也展現出朱俐靜即便離世多年，仍深深影響著粉絲的心。

已故歌手Miu朱俐靜於2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。（圖／翻攝自朱俐靜 Miu Chu臉書）

朱俐靜國際後援會在臉書發文表示，今年已是「第17次幫她慶生」，活動以朱俐靜的舞台瞬間與生活片段為主題，帶領參觀者重溫「有她陪伴的那13年」，無論是為了觀看朱俐靜演出曾翹班翹課，或是在寒冬中夜排，只為搶到第一排座位的回憶；又或是朱俐靜演唱某些特定歌曲時，台下觀眾情緒高漲，甚至哭成一片的曾經，如今展覽牆上掛著一張張她賣力演出的照片，都成為粉絲心中最想念、最珍視的記憶。

後援會強調，無論從前或現在，能為朱俐靜做些事情，都是最開心的事，這次展覽期間為12月14到16日，他們感謝每一位抽空前來觀展的粉絲，並在貼文中寫道：「只要還有人記得她，她就一直存在著。」後援會感性表示，雖然隨著時間記憶可能會逐漸模糊，但照片能將當時的感動保存下來，每一個快門捕捉的不只是朱俐靜的美麗，更是她曾為許多人帶來力量的證明。貼文最後以「Miu生日快樂，我們永遠都在」作結，表達粉絲延續思念的心意。

朱俐靜病逝第4年，國際後援會為她慶祝冥誕影像展。（圖／翻攝自朱俐靜Miu女神國際後援會臉書）

朱俐靜官方粉專也發文指出，這場影像回顧展是歌迷為她準備的生日禮物，感動滿滿，並表示隨著年紀增長，大家各自在工作與家庭間奔忙，但歌迷們從未忘記「與Miu一起慶生的傳統與約定」，這次展覽不僅讓北中南粉絲齊聚一堂，分享彼此近況，也回顧那些觸動心弦的瞬間，重溫她的歌聲與表演，「在Miu離開後的第四個生日，她的歌聲依舊撫慰療癒，她的精神還是激勵人心，謝謝你們以這樣的方式，將這份美好在世上延續」。

展覽牆上掛著一張張朱俐靜賣力演出的照片，成為粉絲心中最珍視的記憶。（圖／翻攝自朱俐靜Miu女神國際後援會臉書）

許多粉絲看展後默默留下感動眼淚，也被療癒找回力量，不少人在社群留言表達對朱俐靜的懷念與祝福，有人寫道：「Miu，生日快樂！還是想念妳。」也有人留言：「很感人，Miu永遠在大家心中！」另一位粉絲表示：「我還是好難相信她就這麼消失了，她的歌，大家依然在唱；她的身影，還是在流動。」反映出朱俐靜的音樂與精神仍持續陪伴著粉絲的日常生活，也讓她的記憶在社群中延續。

