朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲悼念！5招預防年輕型乳癌





朱俐靜40歲不敵乳癌病逝，粉絲特別在2025年她44歲冥誕時刻，透過影像展悼念，感人畫面令人動容。乳癌防治基金會曾指出「40％乳癌患者不到50歲！年輕型乳癌更危險」，該如何預防保護健康？

朱俐靜不敵乳癌，粉絲悼念

朱俐靜國際後援會特別為其舉辦生日紀念活動，且透過社群發文，今年是「第17次幫她（朱俐靜）慶生」，策劃以其為主題的影像展。

粉絲們望著朱俐靜的模樣，有如穿越時光隧道，走回「有她陪伴的那13年」，當中包括為看她而翹班翹課，為搶第一排在寒流中夜排，還有朱俐靜唱到某些歌曲時，全場粉絲哭成一片，後援會表示：「只要還有人記得她，她就一直存在著」、「每張照片都有我們一起哭一起笑的回憶、還有她曾為這世上好多人帶來力量的證明」。後援會在文末特別感性標記「#下輩子再遇見」、「#祝你開心」，令人動容。

為同是乳癌的朱芯儀加油

朱俐靜從歌唱節目《超級偶像》第3季總冠軍出道，曾有6年未發專輯的她，直到2021年初發行唱片時，才透露自己確診乳癌，撐過2年抗癌歷程後，仍不幸於2022年7月癌逝，享年40歲，令粉絲們心碎不已。

感慨的是，朱芯儀曾在2022年3月自己生日當天，透過社群宣布自己罹患乳癌，朱俐靜當時還在留言區一同喊話「一起加油」。如今朱俐靜雖已不在人間，但她留給世間所有美好，猶如她的經典歌曲〈存在的力量〉歌詞滿載生命力：「就全力嘶喊吧！為你存在的力量」。

朱俐靜乳癌逝世「44歲冥誕」粉絲辦影像展悼念。圖片來源：朱俐靜Miu女神國際後援會

預防乳癌5項要點

「乳癌年輕化」一直是大家關注與討論的重要癌症議題，尤其台灣女性癌症頭號殺手就是乳癌，很多人不清楚「不痛不代表沒事」，包括朱俐靜在內，還有〈葉子〉聞名樂壇的阿桑、以〈走味的咖啡〉火紅的台語歌手林晏如、演唱《甄環傳》主題曲的姚貝娜，都是40歲以下因乳癌逝世。

乳癌防治基金會在2020年指出「台灣過去40年4成乳癌患者不到50歲，年輕型乳癌更危險」，4個可能因素為「飲食西化（攝取較多高油脂）」、「環境荷爾蒙（干擾人體正常荷爾蒙功能的外部化學物質，大多是人工合成的化學品）」、「晚生育（生育及哺育母乳可以降低荷爾蒙刺激）」、「其他的致致因子（包括家族遺傳、酗酒、抽菸等）」。

預防乳癌需注意5要點：

避免高糖高脂肪食物。

維持理想體重。

喝豆漿不是乳癌元凶。

遠離環境荷爾蒙。

定期篩檢（30歲後每年一次乳房超音波、40歲以上加入乳房X光攝影）。

醫師示警「6種女性易被乳癌找上門」，此外「抗癌不能只靠藥物」，在飲食方面「1種油（含Omega-6脂肪酸）」食用過多可能加速「三陰性乳癌腫瘤生長」，不可不慎。



