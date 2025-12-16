朱俐靜病逝四年…44歲冥誕突發聲「她的精神仍激勵人心」

〔記者邱奕欽／台北報導〕已故歌手朱俐靜2022年7月不敵乳癌病逝，享年40歲，昨(16日)迎來她的44歲冥誕。朱俐靜國際後援會特別為她舉辦生日紀念活動，透過影像展與慶生活動，邀請粉絲一同回顧她留下的音樂與身影，也讓不少粉絲與網友看了深感思念、唏噓不已。

朱俐靜國際後援會在社群發文表示，今年是「第17次幫她慶生」，特別策劃以她為主題的影像展，帶著大家走進「有她陪伴的那13年」。後援會回憶過往追隨朱俐靜演出的點滴，包括為了看她而翹班、翹課，為了搶第一排在寒流中夜排，還有她唱到某些歌曲時，全場粉絲哭成一片的畫面，牆上一張張她站在舞台上全力演出的照片，都是粉絲心中最想念、最珍貴的模樣。

後援會也感性表示，無論從前或現在，能為她做些什麼，一直都是最開心的事，並感謝每一位前來觀展、願意花時間一起想念她的人，直言「只要還有人記得她，她就一直存在著」。文中也提到，雖然人的記憶會隨時間變淡，但照片能保留當下的感動，每一個快門記錄的不只是朱俐靜的美好模樣，更是她曾為許多人帶來力量的證明，最後以「Miu生日快樂，我們永遠都在」作結，令人動容。

此外，後援會也透過朱俐靜臉書官方粉絲團發文，指出這場影像回顧展是獻給她的一份生日禮物，提到隨著年紀增長，歌迷們各自在職場與家庭間奔忙，但始終沒有忘記與她一起慶生的傳統與約定並感性寫道，在她離開後的第4個生日，「她的歌聲依舊帶來撫慰，她的精神仍持續激勵人心。」也感謝大家以這樣的方式，將這份美好延續下去。

