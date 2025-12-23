朱俐靜癌逝4年！粉絲獻最暖生日禮…生前交代「這些事」不給家人添麻煩：一個人老去如何圓滿人生最終章？





因選秀節目《超級偶像》總冠軍而出道的歌手朱俐靜，2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。朱俐靜國際後援會在臉書發文表示，今年已是「第17次幫她慶生」，舉辦影像回顧展與慶生活動，慶祝她44歲冥誕生日，邀請粉絲齊聚追憶她的音樂與舞台風采，被稱「最感人生日禮物」。

現場透過照片與影像重現她的表演與日常點滴，讓人再次感受她的魅力。國際後援會也表示，「即使身處不同空間，還是要對她說，每張照片都有我們一起哭一起笑的回憶、還有她曾為這世上好多人帶來力量的證明……

朱俐靜過去接受媒體採訪時曾表示，得知罹癌時就先把銀行帳戶密碼、家裡鑰匙等重要事項交代姐姐，也慶幸自己仍單身，沒有家庭要照顧，因此未立遺囑。不過律師建議面對「一個人老去」的晚年，在身後事方面有3件事必須要考量。

（原文發布於2022/07/05，更新於2025/12/18）

據《ETtoday》報導，朱俐靜母親生前注重養生和飲食健康，沒想到仍在67歲罹患神經內分泌癌，且短短3個月內就離世，連遺囑、遺言都來不及交待，帶給家人極大打擊。

所以她在得知罹癌後，腦中瞬間浮現念頭：「我的狗該怎麼辦？如果要給別人養怎麼辦？銀行帳戶密碼要告訴我家的誰？」因此第一時間就先把銀行帳戶密碼、家裡鑰匙等重要事項交代姐姐，表示「錢生不帶來死不帶去，總是有人要花」。不過她自認「沒有家財萬貫到要分配」，因此未立遺囑。

朱俐靜也慶幸自己仍單身，「沒有什麼人或生命，會因為我這個人消失，會有很即刻的危險」。唯一牽掛是年邁父親，但因為還有其他兄弟姊妹可以照顧，讓她稍微放心一點。

▲朱俐靜44歲冥誕生日，她的粉絲後援會曬出許多珍貴的照片來懷念她，被稱「最感人生日禮物」。（圖／翻攝自朱俐靜Miu女神國際後援會 ）

朱俐靜抗癌2年即離世，像她這樣的單身者在現代社會越來越常見，即使有過婚姻，也可能在老後遭遇喪偶、離婚或膝下沒有子女的狀況。吳挺絹律師曾撰文指出，面對「一個人老去」的晚年，在「身後事」方面，有3件事必須要考量。

一、訂立代筆遺囑並指定遺囑執行人

吳挺絹律師表示，在父母離世狀況下，單身者的法定繼承人會是兄弟姐妹，但有些人會希望將部分遺產捐贈給特定公益慈善團體，或特別照顧某個人，這時就必須透過訂立代筆遺囑(甚至遺囑信託）去執行。

至於遺囑執行人，主要任務是協助處理遺產稅申報，並在完稅後，依照立遺囑人的心願執行遺囑，把遺產交付（辦理過戶）給立遺囑人最後想照顧的人（或公益團體）與法定繼承人。

由於遺囑執行人是遺產稅的納稅義務人，必須負責繳交遺產稅，可透過規劃保險，預留繳納遺產稅的稅源給執行人，避免執行人最後被國稅局追稅。當然，執行人協助立遺囑人完成最後遺願，依法規定，是可以請求報酬並指定金額在遺囑內的。

二、生前契約

據媒體報導，友人透露朱俐靜上周突然在IG貼出類似生前契約的帳單，不過隨即刪除；儘管只是傳聞，但也顯示朱俐靜努力安排好自己的身後事，避免家人煩憂的體貼。

吳挺絹律師表示，如果沒有預先為自己安排，一旦發生意外、重病導致身故，不論身邊是否有親友，任誰都很難在悲痛當下，同時妥貼地處理決定告別式細節（訃聞發給誰？遺照選哪張？墓誌銘？）、安葬方式與地點...等內容。

所以在協助每位客戶訂立遺囑時，都會一併詢問：「您對於自己的身後事，有什麼想法嗎？已經安排了嗎？」並建議客戶先購買規劃好生前契約內容與塔位，協助親友安排符合自己需求的「畢業典禮」。

▲照片取自朱俐靜IG

三、預立醫療決定書

面對人生走到盡頭，許多人不願意在失去清楚意識的狀態下維持生命，因此可事先簽署「預立醫療決定書」，在法令規範的5種情況下：

● 末期病人 ● 不可逆轉昏迷 ● 永久植物人狀態 ● 極重度失智 ● 其他經政府公告之重症

決定是否接受 「維持生命治療」或「人工營養及流體餵養」的意願。

