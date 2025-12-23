朱俐靜癌逝4年！粉絲獻最暖生日禮…生前交代「這些事」不給家人添麻煩：一個人老去如何圓滿人生最終章？
因選秀節目《超級偶像》總冠軍而出道的歌手朱俐靜，2022年7月因乳癌病逝，享年40歲。朱俐靜國際後援會在臉書發文表示，今年已是「第17次幫她慶生」，舉辦影像回顧展與慶生活動，慶祝她44歲冥誕生日，邀請粉絲齊聚追憶她的音樂與舞台風采，被稱「最感人生日禮物」。
現場透過照片與影像重現她的表演與日常點滴，讓人再次感受她的魅力。國際後援會也表示，「即使身處不同空間，還是要對她說，每張照片都有我們一起哭一起笑的回憶、還有她曾為這世上好多人帶來力量的證明……
朱俐靜過去接受媒體採訪時曾表示，得知罹癌時就先把銀行帳戶密碼、家裡鑰匙等重要事項交代姐姐，也慶幸自己仍單身，沒有家庭要照顧，因此未立遺囑。不過律師建議面對「一個人老去」的晚年，在身後事方面有3件事必須要考量。
（原文發布於2022/07/05，更新於2025/12/18）
據《ETtoday》報導，朱俐靜母親生前注重養生和飲食健康，沒想到仍在67歲罹患神經內分泌癌，且短短3個月內就離世，連遺囑、遺言都來不及交待，帶給家人極大打擊。
所以她在得知罹癌後，腦中瞬間浮現念頭：「我的狗該怎麼辦？如果要給別人養怎麼辦？銀行帳戶密碼要告訴我家的誰？」因此第一時間就先把銀行帳戶密碼、家裡鑰匙等重要事項交代姐姐，表示「錢生不帶來死不帶去，總是有人要花」。不過她自認「沒有家財萬貫到要分配」，因此未立遺囑。
朱俐靜也慶幸自己仍單身，「沒有什麼人或生命，會因為我這個人消失，會有很即刻的危險」。唯一牽掛是年邁父親，但因為還有其他兄弟姊妹可以照顧，讓她稍微放心一點。
▲朱俐靜44歲冥誕生日，她的粉絲後援會曬出許多珍貴的照片來懷念她，被稱「最感人生日禮物」。（圖／翻攝自朱俐靜Miu女神國際後援會 ）
朱俐靜抗癌2年即離世，像她這樣的單身者在現代社會越來越常見，即使有過婚姻，也可能在老後遭遇喪偶、離婚或膝下沒有子女的狀況。吳挺絹律師曾撰文指出，面對「一個人老去」的晚年，在「身後事」方面，有3件事必須要考量。
一、訂立代筆遺囑並指定遺囑執行人
吳挺絹律師表示，在父母離世狀況下，單身者的法定繼承人會是兄弟姐妹，但有些人會希望將部分遺產捐贈給特定公益慈善團體，或特別照顧某個人，這時就必須透過訂立代筆遺囑(甚至遺囑信託）去執行。
至於遺囑執行人，主要任務是協助處理遺產稅申報，並在完稅後，依照立遺囑人的心願執行遺囑，把遺產交付（辦理過戶）給立遺囑人最後想照顧的人（或公益團體）與法定繼承人。
由於遺囑執行人是遺產稅的納稅義務人，必須負責繳交遺產稅，可透過規劃保險，預留繳納遺產稅的稅源給執行人，避免執行人最後被國稅局追稅。當然，執行人協助立遺囑人完成最後遺願，依法規定，是可以請求報酬並指定金額在遺囑內的。
二、生前契約
據媒體報導，友人透露朱俐靜上周突然在IG貼出類似生前契約的帳單，不過隨即刪除；儘管只是傳聞，但也顯示朱俐靜努力安排好自己的身後事，避免家人煩憂的體貼。
吳挺絹律師表示，如果沒有預先為自己安排，一旦發生意外、重病導致身故，不論身邊是否有親友，任誰都很難在悲痛當下，同時妥貼地處理決定告別式細節（訃聞發給誰？遺照選哪張？墓誌銘？）、安葬方式與地點...等內容。
所以在協助每位客戶訂立遺囑時，都會一併詢問：「您對於自己的身後事，有什麼想法嗎？已經安排了嗎？」並建議客戶先購買規劃好生前契約內容與塔位，協助親友安排符合自己需求的「畢業典禮」。
▲照片取自朱俐靜IG
三、預立醫療決定書
面對人生走到盡頭，許多人不願意在失去清楚意識的狀態下維持生命，因此可事先簽署「預立醫療決定書」，在法令規範的5種情況下：
● 末期病人
● 不可逆轉昏迷
● 永久植物人狀態
● 極重度失智
● 其他經政府公告之重症
決定是否接受 「維持生命治療」或「人工營養及流體餵養」的意願。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
「心梗猝死」三分之二有前兆！胸悶、氣喘、左肩酸麻…心臟權威李源德：危急時刻這樣自救，5件事善待心臟
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 43
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 17
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 3
余家昶擋張文卻喪命 好友現身：10幾年前說的話，今天實現了
現年27歲的張文，本月19日在北車、中山商圈犯下縱火、隨機殺人案，當時57歲男子余家昶奮力阻攔對方，結果卻不幸遭刺身亡。媒體報導，余家昶的好友昨天現身北捷，也回憶起兩人聊天的話，余曾提到「若遇類似事件將會阻止」，如今好友感慨：「10年前說的話，你今天實現了…。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 31
路人隨手一拍就掀討論！謝霆鋒、張柏芝大兒子18歲神顏曝光 網友狂讚：「從小帥到大！」
畫面中，他戴著耳機低頭滑手機，穿著簡單、神情自然，卻因為立體側臉和濃眉輪廓瞬間引發討論，不少網友直呼「隨手一拍都這麼好看」，也讓這位向來低調的星二代再度成為焦點。從照片細節來看，Lucas的五官線條被不少人形容「一眼就懂是誰的兒子」，不論是眉眼神韻還是臉型輪廓...styletc ・ 2 天前 ・ 7
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 13
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 20 小時前 ・ 1
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
首談私密影像外流 炎亞綸認桃色風波身心俱疲
藝人炎亞綸近日登上薔薔主持的節目《薔栗膠》，罕見鬆口談及塵封多年的感情往事，以及前段時間私密影像外流與情感風波，炎亞綸也低調表示「演變到這個狀態，我也是前所未料。」經歷桃色風波轉眼變成對簿公堂，炎亞綸指出「理性上我知道我有更多要注意的地方，感性上我無法完全理解，即便到現在，當時對我來說就是一個交往的自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 15
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 16
62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因
62歲「功夫皇帝」李連杰一度傳出「換心臟」或「換血」維持年輕狀態，他也親上火線闢謠。近日他開通抖音帳號，並一連上傳多則短影片，喊話：「I’m back.（我回來了）」鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
獨家／月老廟求姻緣慘遭「退件」！ 雷嘉汭曝光神明超直白開示
雷嘉汭在電影《叫我驅魔男神》中，飾演與魯蛇男友湯仔（林哲熹飾）攜手對抗魔神「阿修羅」的阿噜米。現實生活中，她有位朋友因「帶天命」會幫人處理一些非科學事件，跟她分享看過有人被附身時，力大無窮的真實經歷，因此她不僅相信驅魔跟神明的存在，也常去新莊地藏庵拜拜。更有趣的是，她目前的名字「雷嘉汭」，正是被神明欽點而來！鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
安心亞狂罵髒話「遭罰五千元」 肘擊翁倩玉噴鼻血嚇哭：要退演藝圈
安心亞、苗可麗、陳庭妮主演電影《陽光女子合唱團》，安心亞片中飾演在獄中欺負菜鳥的大姐頭，不但經常動手動腳，還要三句不離髒話，今（22）日受訪時她笑說：「我第一次演這樣的角色，我當時玩得很開心，放大所有感官，拍得很快樂！」連片中打架踹人都覺得有趣。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 7
罹癌遭前夫拋棄？癌末女星首談14年婚變 鬆口內幕：不是一個人責任
51歲吳文忻（現名吳忻熹）去年乳癌再度復發並惡化到第四期，不過堅強的她選擇積極對抗癌症，表示要跟「癌症共存」深信有天會好轉。然而，她抗癌期間證實與結婚多年的丈夫離婚，一度引來網友揣測是遭到拋棄，不過她接受電台節目《星光背後》訪問時，首度談及婚變並替前夫平反。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
NBA/尼克球星闖禍了！84歲「家政女王」坐場邊 腳趾被踩骨折
美國生活風格名人「家政女王」瑪莎史都華最近透露自己今年5月看NBA比賽時，坐在場邊意外被尼克後衛布朗森踩斷腳趾，她還戲稱這次受傷為「布朗森骨折」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
獨家直擊／夏于喬帶「孕氣」上工！準媽咪累累打超大哈欠 人逢喜事笑到擠出雙下巴
41歲的夏于喬日前歡喜宣布成功懷孕，嗨喊：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」不過不耽誤工作，仍持續拍戲。《鏡報》19日直擊她在台北市民生東路上的社區拍戲，對手演員是禾浩辰，正值下午時間，懷孕初期的夏于喬似乎容易疲倦，打了一個超大哈欠。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2