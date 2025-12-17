朱俐靜44歲冥誕！粉絲辦影像展淚憶「陪伴的13年」 歌迷淚崩：她一直都在

朱俐靜於2022年7月因乳癌病逝，12月16日是她的冥誕，粉絲舉辦影像展來懷念她。翻攝朱俐靜臉書

歌手朱俐靜於2022年7月因乳癌病逝，昨日12月16日迎來她的44歲冥誕。朱俐靜國際後援會特別策劃影像回顧展與慶生活動，重溫朱俐靜生前活躍於舞台的精彩瞬間。活動現場除了透過照片與影像，回顧她的生活片段與表演氛圍，並放了一個蛋糕與朱俐靜吹蠟燭的照片，後援會在貼文上寫著：「2025年12月16日，第十七次幫你慶生，今年我們舉辦了關於妳的影像展，帶著大家一起走進時光隧道，走回有妳陪伴的那十三年。」

後援會第17次為女神慶生 影像牆勾起粉絲寒風夜排回憶

朱俐靜國際後援會在社群平台上感性發文表示，影像牆上掛滿一張張朱俐靜賣力演出的照片，勾起現場參觀者無數回憶，包含當年為了看演出不惜翹班翹課，或是頂著寒流冷風整晚沒睡，只為搶到第一排座位的日子。

貼文中提到，看著照片就能想起她唱到某些歌曲時，台下觀眾哭成一團的情景，這些快門捕捉的不僅是她的美麗，更是她曾為這世上許多人帶來力量的有力證明。

粉絲為朱俐靜冥誕準備了蛋糕，還放上朱俐靜吹蠟燭的照片。翻攝朱俐靜Miu女神國際後援會臉書。

只要有人記得就一直存在 展覽延續思念傳遞溫暖能量

這次影像展覽於12月14日至16日舉行，後援會特別感謝願意撥空前來觀展的每一位粉絲。後援會感性指出，雖然人的記憶有限，幾年後回憶可能會逐漸模糊變淡，但照片保留的那一瞬間，能帶領大家回到當時的感動。

發文中強調，「只要還有人記得朱俐靜，她就一直存在著。」並對身處不同時空的朱俐靜喊話：「Miu生日快樂，我們永遠都在」。後援會承諾會將她帶給大家的溫暖繼續延續下去，讓這份思念化為永恆的陪伴。



