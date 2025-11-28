朱信強促農舍罰款回饋農村 還地於民用於地方農路建設

[Newtalk新聞] 台灣持續受到東北季風影響，氣象署指出，今(26)日入夜至明(27)日白天，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，桃園以北、東半部及恆春半島有較明顯降雨出現，但明晚開始轉乾冷，週末白天氣溫將再度回升；但下週還有下一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左右。 氣象署指出，台灣持續受到東北季風影響，今日入夜至明日整日，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，北部、東半部、恆春半島、南部地區、中部山區降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部短暫雨，預計明晚降雨趨緩，週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣。 另外，今晚至明晨的氣溫不會比今日清晨低，大約落在19至20度上下，明白天有一波冷空氣影響，北部地區約20至22度，中南部、台東地區約23至25度，這波冷空氣預計持續到28日；週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣，且白天氣溫回升，各地有24至28度，感受明顯變暖，早晚仍涼，但東半部、恆春半島有零星降雨。 下週起將會有另一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左

新頭殼 ・ 1 天前