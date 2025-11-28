朱信強總質詢 籲改善東九區建設與治水 市府承諾研議調整與加速進度

高雄市議員朱信強總質詢提出還地於民等利民議題。（記者黃富貴攝）

市議員朱信強在今天的總質詢議程中，聚焦東九區農地與治水工程延宕等重大議題，要求市府加速地方工程的推動。他強調，東九區的治水、土地與建設問題牽涉民眾最直接的生活需求，呼籲市府應以更積極態度面對。

朱信強指出，東九區長期被忽視，公共建設明顯落後，尤其農地裁罰與相關收入應返還地方作為建設經費。他主張農地裁罰收入應「全數挹注東九區」，改善地方長期財源缺口。市長陳其邁當場回應，已請秘書長研議制度調整，以評估是否能將相關收入專款專用於地方建設。

廣告 廣告

在土地議題上，朱信強進一步反映，美濃仍有八十公頃市有地出租給農民，承租時間已逾八十年、甚至延續到第四代。他支持行政院所提「把土地還給真正耕作者」的精神，要求市府比照中央推動公地放領政策。對此，市長表示，若中央法規授權由地方決定，高雄市「會比照辦理」。

治水問題則是本次質詢的核心。朱信強說明，荖濃溪河床多年未處理，淤積嚴重，部分河段「河床高度只剩兩、五米落差」，在豪雨期間極可能危及寶來橋等重要設施。他建議，以砂石堆疊方式建立造陸型堤防，並強化河道疏濬，以提升防洪能力。水利局長蔡長展同意方向，並表示將與第七河川局協調處理砂石堆置區域。

朱信強也提出，旗山溪與美濃溪交會處近年因頻繁疏濬而逐漸「被填平」，洪峰無法有效分流。他建議設置導流堤與截角工程，已爭取五、六年，使該區在暴雨時能具有「類滯洪池」的調節效果，減輕下游壓力，然而至今仍未啟動。對此，水利局回應已與第七河川局討論，惟「導流堤」仍無明確做法，將持續協調。

至於美濃湖排水與護岸工程，朱信強批評工程多次跳票，至今仍在爭取經費。市長陳其邁則說，相關預算屬於中央計畫型補助，仍需立法院審議，市府將再向行政院爭取

針對十八羅漢山下方的蓄水突堤遭豪雨沖毀一事，朱信強認為該區岩盤地質適合設置「固定式攔河堰」，較能維持枯水期蓄水效能。水利局長指出，固定堰恐造成砂石大量淤積，也需與農水署協調，承諾會後將再與朱信強議員討論細節。

在民生設施方面，他亦關心美濃第二納骨塔的規劃時程。民政局回應，納骨塔位置已選定於第七公墓，預估仍需四年，後續將召開地方說明會，並承諾加快時程。